La Vivaldi frôle le crash sur la vaccination des soignants

Sous pression du PS et d'Ecolo, le gouvernement a mis plus de 12 heures pour revenir sur l'accord de lundi.

Après plus de 12 h de réunion, le gouvernement s'est mis d'accord sur une nouvelle formule. Entre le 1er janvier et le 31 mars, le soignant non vacciné, à moins de se faire tester toutes les 72 h, verra son contrat suspendu. Il aura accès au chômage temporaire et au chômage complet s'il résilie son contrat. Il pourra être licencié sans indemnités à partir du 1er avril à moins qu'il s'oppose par écrit à la résiliation de son contrat avant cette date. Son contrat sera alors suspendu sans droit au chômage. Autre nouveauté, si le soignant peut démontrer l'administration d'une première dose avant le 1er avril, il bénéficiera du chômage temporaire pendant six semaines maximum.