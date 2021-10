La Vivaldi n'a pas encore trouvé l'équilibre

Près d'une semaine après le démarrage de son conclave budgétaire, le gouvernement fédéral n'est pas encore entré dans l'entonnoir. Son objectif est toujours le même: atterrir dimanche soir au mieux, lundi au plus tard, pour permettre à Alexander De Croo de nourrir son discours sur l'état de l'Union prévu mardi à la Chambre. On l'a dit, le cahier des charges de cette négociation dépasse largement le budget 2022. Au-delà des 2 à 3 milliards d'efforts à fournir (dont un tiers en recettes, un tiers en dépenses et un tiers en "varia"), la Vivaldi entend jeter les bases d'un plan de redressement économique avec un focus particulier sur le marché du travail, résoudre la question du coût de l'énergie et dessiner un nouveau plan d'investissements. Tous ces objectifs s'entremêlent joyeusement.