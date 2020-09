La Vivaldi vers la revalorisation des pensions des indépendants

Sous cette dénomination technique, se cache un dispositif datant des années 1980 et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, a conclu le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants dans une étude fouillée parue l'an dernier. Ce correctif "revoit à la baisse le montant du revenu professionnel dont on tient compte pour calculer le montant de pension (des indépendants, NDLR), rappelle-t-elle. L'idée sous-jacente de ce coefficient de correction est que pour 1 franc payé dans le régime des indépendants, on doit, en tenant compte des taux de cotisation, avoir la même pension que pour 1 franc payé dans le régime des salariés." Ce système devait donc aboutir à un montant de pension proportionné au niveau de cotisation dans les deux régimes.