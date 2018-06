La banque de données des jugements se fait attendre

Ces dernières années, toutes les cours d’appel et tribunaux du travail avaient pourtant déjà scanné et versé l’ensemble de leurs arrêts – soit plus de 242.000 documents – dans la nouvelle banque de données Vaja (Vonnissen, Arresten, Jugements, Arrêts). Mais le cabinet du ministre Geens a décidé – au grand mécontentement des magistrats – de ne plus investir dans la technologie utilisée jusqu’à présent pour cette grande banque de données.