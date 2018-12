La campagne choc de la N-VA qui attise la crise

Quelques heures à peine avant un kern potentiellement explosif, le parti nationaliste a lancé une campagne pour dire tout le mal qu'il pense du pacte migratoire.

La N-VA vient-elle de signer la mise à mort de tout compromis autour du pacte migratoire? Les auditions battent leur plein au Parlement. Un comité ministériel restreint doit démarrer vers 15h en présence de Theo Francken pour tenter de trouver une issue de secours à la crise qui paralyse le gouvernement Michel. C'est le timing choisi par la N-VA pour lancer une campagne de communication sur son site et les réseaux sociaux afin de marteler tout le mal qu'elle pense du pacte migratoire de l'ONU.

Six points du pacte migratoire jugés imbuvables par la N-VA sont ainsi déclinés via autant de visuels. Parmi ceux-ci, une image déjà utilisée par le parti d'extrême droite allemand AfD. Si la N-VA voulait pourrir un peu plus l'atmosphère du kern prévu cet après-midi à 15h, elle ne s'y prendrait pas autrement. De quoi accentuer un peu plus la pression sur le Premier ministre et les autres partis de la coalition gouvernementale.

Par exemple, sur une photo de jeunes hommes écoutant de la musique sur un banc, on peut lire : "Pacte de migration des Nations Unies = Procédures de relaxation pour la réunification des familles." Ou encore, sur une photo de migrants de ce qui semble être la gare de Bruxelles-Nord: "Pacte de migration de l'ONU = rendre plus difficile le confinement des immigrants clandestins."

Sur son site internet, le parti nationaliste fournit quelques explications sur cette campagne de com'. "La N-VA ne veut pas se rendre complice de la dégradation de notre politique de migration, qui va à l'encontre de ce que la population veut", y lit-on. "Dans notre démocratie, nous décidons que c'est une question de principe pour nous, c'est pourquoi la N-VA s'oppose au Pacte des Nations Unies sur la migration."

Le parti mentionne également qu'il n'est pas contre la migration par principe, mais affirme vouloir "écrire une histoire positive de la migration."

Dans les rangs de l'opposition, mais aussi de la majorité, certains parlementaires ont vertement réagi. Pour le chef de l'opposition socialiste à la Chambre, Ahmed Laaouej, la N-VA démarre sa campagne électorale, "mensongère bien sûr". Kristof Calvo, chef de file des verts, "malheureusement, la désinformation et la fabrique de la peur continuent". Dans les rangs du CD&V, Robrecht Bothuyne a déploré cette campagne de com': "Un parti qui dépense de l'argent dans une telle campagne publicitaire ne se soucie ni de votre portefeuille, ni du climat, ni de votre retraite, ni de notre économie ... Non, un tel parti s'affaire à se profiler sur la base de mensonges entiers et demi-vérités."

Pour l'Ecolo Zakiha Khattabi, "plus aucune différence entre la communication du #belang et de la #NVA on se rappellera que c'est le #MR qui a permis à la bête de se nourrir..."