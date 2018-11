La cheffe cab de Marghem pas retenue pour la Creg

Il s’agit d’ Andreas Tirez ( Open Vld ), membre du comité de direction de la Creg, de Francis De Meyere (N-VA ), spécialiste de l’énergie au cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon et ancien conseiller à la Creg, et de Charles Cuvelliez , sans étiquette politique, ancien membre du conseil de direction de l’IPBT, le régulateur des télécoms.

Anne Junion (MR), la cheffe de cabinet de la ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem, qui était aussi dans la course et faisait figure de favorite au début de la procédure, a été jugée "non apte" par le Selor.