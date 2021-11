La coalition Vivaldi gagne en fragilité

Certains proches du gouvernement ont bien cru que la coalition Vivaldi ne survivrait pas à cette crise sans précédent. Vendredi, le conseil des ministres restreint, le kern, a mis plus de 12 heures à remodeler un accord pourtant conclu lundi sur l'obligation vaccinale des soignants. On l'a dit et redit, c'est le revirement PS qui est à l'origine de cette séquence qui a pour effet concret de maintenir l'obligation vaccinale pour les soignants tout en leur permettant d'éviter le licenciement, mais pas la perte de revenus. Que nous dit cette crise sur le gouvernement?

PS/Ecolo, un axe fort

Pascal Delwit ajoute un autre élément explicatif: l'affaiblissement général de l'appareil du PS. Outre la double concurrence des verts et du PTB, celui-ci ne compte plus qu'une cinquantaine de milliers de membres, "il en avait trois fois plus dans les années 1980", produit moins de pensée politique et a perdu en expertise même s'il peut encore compter sur de "fortes personnalités" dans les cabinets ministériels. "Depuis 2014, l'articulation entre le travail ministériel, le groupe parlementaire et le parti est moins présente", relève-t-il. "Chacun est en roue libre et ce manque de liant est apparu à l'occasion de cette crise."