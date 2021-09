La concertation sur le survol de Bruxelles et des deux Brabant est lancée

Après plusieurs années d'hibernation, le gouvernement fédéral reprend l'initiative dans le dossier du survol de Bruxelles. Le 2 septembre, le nouveau ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a invité toutes les communes concernées de près ou de loin par les activités de l'aéroport de Bruxelles-National à participer à une large plateforme de concertation , a appris L'Écho. Plusieurs dizaines de bourgmestres de Bruxelles, du Brabant flamand et du Brabant wallon ont reçu les détails organisationnels de ce nouvel organe qui associera la direction de l'aéroport, la Région bruxelloise et le médiateur de l'aéroport, précise le cabinet du ministre.

"J'ai pour ambition de créer un espace de discussion où chacun pourra librement exprimer ses préoccupations et exposer ses propositions (...), portant notamment sur les conditions d’exploitation de l'aéroport, les routes aériennes à suivre, les conditions d'utilisation de ces routes, l'utilisation des pistes de l’aéroport, et surtout la mise en œuvre de solutions techniques permettant de diminuer l'impact de la circulation aérienne pour les populations survolées", écrit Georges Gilkinet. Il s'agit aussi de répondre au tribunal néerlandophone de Bruxelles qui, en première instance, exige depuis 2018 l'organisation d'États généraux associant les communes bruxelloises et brabançonnes.

Concertation par zones

"Je me demande quelle est la finalité de cette plateforme, commente Ridouane Chahid (PS), bourgmestre d'Evere. On est encore dans une logique théorique sans réel soulagement. Cela fait des années que les Bruxellois attendent des mesures concrètes. ". Le sujet sera à l'ordre du jour de la conférence des 19 bourgmestres bruxellois qui se réunit ce mercredi.

Le montant payé en astreintes et indemnisations payées par l'Etat depuis un an.

Côté ministre, on précise que l'appel évoqué par Woluwe a été introduit par Kraainem et Wezembeek et que le jugement de 2018 est exécutoire et s'impose donc à l'État. L'étude d'incidence est quant à elle attendue en juin 2022. Georges Gilkinet hérite d'une situation noueuse. Onze actions en justice sont en cours dans un débat où interviennent les intérêts souvent divergents des communes survolées, des associations de riverains, de la Région bruxelloise, garante de normes de bruit et donc des deux communautés linguistiques. Ces derniers mois, l'État fédéral a dû débourser quelque 20 millions d'euros en astreintes et indemnisations.