La copropriété se servira avant la banque en cas de vente judiciaire

Si un appartement en copropriété est vendu suite au défaut de paiement de son propriétaire, la copropriété fera, dès 2019, partie des créanciers privilégiés et pourra récupérer jusqu'à deux ans d'arriérés de charges sur le produit de la vente. Ceci fait partie d'un package plus complet voté jeudi au Parlement, qui introduit certaines nouveautés en matière de copropriété.

La nouvelle loi sur la copropriété a été adoptée ce jeudi par le Parlement. On connaissait déjà dans les grandes lignes les nouveautés (qui entreront en vigueur en 2019 ), mais le SNPC (syndicat national des propriétaires et copropriétaires) se félicite d'avoir obtenu le vote d'un amendement qui facilitera la récupération des arriérés de charge par la copropriété.

De fait, lorsqu'un propriétaire ne paie plus les mensualités de son crédit hypothécaire et que la banque en vient à saisir le bien pour le mettre en vente, le créancier hypothécaire était au premier rang pour récupérer le produit de la vente. La copropriété ne faisait pas partie des créanciers privilégiés. Désormais, si le propriétaire avait également des arriérés de paiement de charges de copropriété , cette dernière passera avant les créanciers hypothécaires pour en récupérer une partie (les arriérés récupérables sont limités à ceux de l'exercice en cours et ceux de l'exercice précédent).

1. Un fonds de réserve obligatoire

2. Les règles de majorité

3. La rémunération du syndic

Le syndic est en charge de la gestion quotidienne de la copropriété. Il exécute les décisions prises par l’assemblée générale et gère le budget. La signature d’un contrat écrit avec le syndic était déjà obligatoire, mais aujourd’hui, ce dernier devra clairement informer la copropriété de ses honoraires. Il devra définir les prestations comprises dans le forfait mensuel – en général entre 18 et 20 euros par mois – et dans quels cas il pourra exiger une rémunération complémentaire. Pour les autres prestations non spécifiées, un syndic ne pourra plus demander de supplément, sauf avis contraire de l’assemblée générale.