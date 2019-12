La dépénalisation de l'IVG malmenée par les négociations fédérales...

Les articles de la proposition avaient été approuvés le 27 novembre. PS, sp.a, MR, Open Vld, PTB, les Verts et DéFI portent le texte final. Mais le CD&V n'en veut pas. Il ne fait pas le poids et donc, il a décidé de jouer la montre. Il a demandé une deuxième lecture. Le parti de Joachim Coens dit qu'il ne montera pas dans une coalition fédérale si ce texte est voté à la Chambre. Or, personne, parmi les partis partants pour un arc-en-ciel, n'a intérêt à laisser les démocrates-chrétiens flamands dans l'opposition, sachant que l'aile flamande d'un gouvernement fédéral sans la N-VA (ni le Vlaams Belang) sera de toute façon minoritaire en Flandre.