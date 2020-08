Au lendemain des attaques de Bart De Wever envers le MR, l'Open Vld a indiqué samedi que la "famille libérale" restait prête à entamer des négociations pour la formation d'une nouvelle majorité fédérale. "Ce que le PS et la N-VA avancent comme contenu sur le plan économique et institutionnel doit être adapté" , a commenté samedi l'Open Vld.

Les libéraux flamands restent par ailleurs soudés à leur homologue MR, soulignant que la "famille libérale reste disponible pour entamer des négociations avec les trois familles politiques traditionnelles et la N-VA" . Réunis samedi en bureau élargi, les libéraux flamands ont fait le point après les déclarations vendredi soir du président de la N-VA et préformateur Bart De Wever .

Sur les deux chaînes télé flamandes, le leader nationaliste s'était dit persuadé à 99,9% que la "bulle de cinq partis" -PS, sp.a, CD&V, cdH, et N-VA - pouvait former un gouvernement d'ici deux à trois semaines.

Cette bulle ne compte toutefois que 70 sièges et en a besoin de cinq de plus pour constituer une majorité.