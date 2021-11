La fiscalité s'alourdit pour les propriétaires d'immeubles français

Les particuliers ou les entreprises qui détiennent des immeubles en France via une société française seront taxés sur la plus-value en cas de revente de leurs parts, selon la nouvelle convention fiscale entre la France et la Belgique.

La Belgique et la France ont signé mardi une nouvelle convention préventive de double imposition (CPDI). Elle signe notamment, pour les investisseurs belges, le retour du double précompte mobilier sur les dividendes français, mais elle ne fait pas non plus les affaires des résidents belges qui détiennent de l'immobilier en France via une société française. De fait, la nouvelle convention prévoit une clause qui confère à l’État où les immeubles sont situés le pouvoir d’imposer les gains de cession d’actions de sociétés à prépondérance immobilière. Concrètement, "dès l’entrée en vigueur de la nouvelle CPDI, qui devrait intervenir en 2023, la France pourra taxer les plus-values de cession de parts de sociétés immobilières françaises par des résidents belges", explique Denis-Emmanuel Philippe, avocat-associé chez Bloom, qui estime "considérable" l'impact que cela va avoir sur les nombreux particuliers et entreprises belges qui détiennent de l'immobilier en France au travers d'une société. "Actuellement, il est généralement admis que la Belgique a le pouvoir de taxation dans cette situation. Or, notre pays ne connaît pas de taxe sur la plus-value mobilière réalisée par un particulier belge, pour autant que l'opération relève de la gestion normale du patrimoine privé, ce qui en fait un mini paradis fiscal!", poursuit-il.