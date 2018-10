La grande réforme fiscale est dans l'impasse

Des querelles au sommet du Conseil supérieur des Finances paralysent la grande réforme de l’impôt des personnes physiques voulue par Johan Van Overtveldt. La date butoir de fin 2018 n’est plus réaliste.

Herwig Joosten, responsable jusqu’il y a peu de la fiscalité internationale chez E&Y, ne s’entendait plus avec un des membres du secrétariat chargé de la réforme fiscale. Une autre source parle de conflit " irrémédiable ".

Il s’agit de Christian Valenduc, conseiller aux Finances depuis de longues années et étiqueté cdH. " Le problème, c’est qu’il refuse de calculer les propositions auxquelles il ne croit pas. " D’après une source, il s’agit d’un conflit politico-idéologique, où les " propositions trop à droite " seraient rejetées par Christian Valenduc.

Entre-temps, Johan Van Overtveldt est intervenu. Christian Valenduc a été mis de côté et remplacé par deux autres fonctionnaires du SPF Finances.

Nulle part

Mais on a perdu beaucoup de temps. " Le rapport doit être prêt au début de l’an prochain. Certains documents sont déjà disponibles, mais en réalité, nous ne sommes nulle part , explique une source. Ce projet de réforme de l’impôt des personnes physiques est très important. Il n’est pas acceptable qu’il soit victime des querelles au sommet du Conseil supérieur des Finances ."

Herwig Joosten s’est refusé à tout commentaire. La seule chose qu’il ait déclarée, c’est qu’en ce qui le concernait, le Conseil supérieur des Finances était " une affaire classée ". Herwig Joosten a récemment pris sa retraite et travaille encore comme consultant et comme professeur à l’université de Gand.

Il y a eu le tax shift, certes, mais aux yeux de la plupart des contribuables, les impôts sont encore beaucoup trop élevés. Johan Van Overtveldt a donné des indications sur la direction que cette réforme devait prendre, à savoir qu’elle doit augmenter la différence entre les revenus du travail et les allocations. Les déductions fiscales et les taux d’imposition devront donc être passés au crible. La réforme doit aller dans le sens d’une simplification et d’une baisse des impôts. Elle sera financée en tout ou en partie par des glissements vers d’autres impôts.