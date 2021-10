La greffe du modèle danois de flexisécurité ne prendrait pas, mais l'inspiration est là

Le modèle danois de flexisécurité est inspirant mais ne peut être greffé tel quel en Belgique. On fait le point sur les leçons à en tirer, et les obstacles.

Cette semaine, les ministres de l’Emploi et des représentants des partenaires sociaux sont allés voir au plus près à quoi ressemblait ce fameux "Danish model" de flexisécurité. À leur tête, le roi Philippe. Ils ont multiplié les contacts, ils ont écouté, posé des questions, gratté des pages et des pages de notes. Mais qu’en ont-ils ressorti ? Quels sont les aspects interpellants de ce modèle? Quels sont les freins à sa transposition? De retour au pays, nous faisons le point.

1. Des pays à la fois semblables, mais très différents

La Belgique et le Danemark ont des points communs : un degré de solidarité élevé, un système de protection sociale fort, un modèle de concertation où syndicats et organisations patronales bâtissent ensemble les règles des relations de travail. Et pourtant, les deux pays ne performent pas de la même manière sur le marché du travail. Le Danemark score à 7,8% de plus en termes de taux d’emploi (77,8 contre 70% en Belgique). Chez les 55+, il affiche près de 20% de taux d’emploi de plus que chez nous. Trois fois plus d’inactifs y sont en formation continue. Le taux de transition entre chômage et emploi est le double de chez nous.

Le Danemark, clairement, n'est pas la Belgique. Culturellement parlant, les six millions d'habitants parlent tous danois. Le pays est très à cheval sur l'intégration. N'espérez pas rester sur le territoire et y travailler si vous ne pratiquez pas leur langue. Le modèle danois s'est construit dans la peur de la menace extérieure. Pour y résister, ils ont développé ce modèle flexible et agile qui fait l'objet d'un consensus national fort.

Les Danois sont aussi élevés, depuis tout jeunes, dans la culture du sens de la responsabilité citoyenne. Leur modèle offre beaucoup d’avantages, mais demande en retour un investissement personnel que personne ne remet en question. Le Danois n'est pas du genre à ruer dans les brancards. Devoir se former, être disponible pour le marché de l'emploi, vivre des périodes courtes de chômage est accepté et intégré dans les mentalités.

La crise du covid est très illustrative de cette "docilité" scandinave: se faire tester à grande échelle ou se faire vacciner n'a pas été un souci. Une docilité payante: seuls une dizaine de malades Covid sont encore aux soins intensifs, et le port du masque a été relégué aux oubliettes.

"C'est un modèle plus culturel que socio-économique, résume sur place l'administratrice du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal. Notre culture est différente. On peut s'en enrichir, mais on ne peut le greffer tel quel."

2. Une logique de concertation sociale de co-construction

Au Danemark, les relations entre patrons et syndicats sont basées sur un texte fondateur, signé par les deux parties en 1899. Les partenaires sociaux fixent ensemble les règles du marché du travail, le gouvernement restant à l'écart. "On l’a vu dans les discussions sur le salaire minimum européen. Ils bloquent, car ce ne sont pas eux qui fixent les règles, il n’y a pas de loi en la matière chez eux", souligne notre ministre de l’Emploi fédéral, Pierre-Yves Dermagne.

Preuve de l’importance de cette prérogative aux yeux des deux parties, le texte fondateur des relations sociales figure, encadré, sur les murs des bureaux de la FEB locale, la "DA". C’est dans leurs bureaux que la délégation belge a été reçue mardi midi pour un lunch lors duquel les présidentes des deux organisations - Lisbeth Dalgaard et Lizette Risgaard - ont présenté main dans la main leur modèle de concertation.

Cette image forte des deux figures syndicale et patronale transpirait la confiance et la complicité, malgré les désaccords qui parfois tendent les négociations, nous dit-on. Une image qu'on voit rarement chez nous. C'est que les deux organisations collaborent dans un même but : garantir un emploi à chaque citoyen danois.

En Belgique, les relations entre patrons et syndicats sont davantage basées sur un rapport de force empreint de méfiance, et sous-tendu par une logique de combat et de conquête: se battre pour le maintien de l’activité économique, pour le maintien de l’emploi, pour le maintien des droits acquis. "Chez nous, les syndicats parlent de droits conquis, précise Pieter Timmermans, l’administrateur de la FEB. Les objectifs de travail ne sont pas les mêmes. Nous, on se demande comment éviter que les gens ne tombent au chômage. Au Danemark, ils se demandent comment faire en sorte que chacun ait du travail."

"Nous, on se demande comment éviter que les gens ne tombent au chômage. Au Danemark, ils se demandent comment faire en sorte que chacun ait du travail." Pieter Timmermans Administrateur-délégué de la FEB

Pierre-Yves Dermagne reste malgré tout optimiste: "Même si c’est difficile, patrons et syndicats bouclent encore des accords sociaux chez nous aussi." Mais arriver à un niveau de "sérénité" tel qu’elle existe au Danemark semble un Graal difficile à atteindre.

3. Une flexibilité à toute épreuve

La flexibilité, premier des trois piliers du modèle danois, s’applique tant aux travailleurs qu’aux entreprises. D’un côté, il est très facile d'embaucher... ou de licencier. Les règles sont fixées par conventions collectives ou dans les contrats de travail. Les préavis varient entre trois semaines (pour les ouvriers) et trois mois (pour les employés). Un système qui rend les employeurs moins frileux à embaucher du personnel. Les Danois, eux, n’hésitent pas à prendre des jobs qui les occuperont quelques heures par semaine, ou à mi-temps. Ils y sont, certes, incités, mais ils ne le voient pas comme un problème, plutôt comme un tremplin vers un autre emploi. Les contrats de très courte durée sont pourtant moins fréquents au Danemark que chez nous. Par contre, les Danois travaillent plus souvent le soir et le week-end.

Parallèlement, une grande relation de confiance existe sur les horaires de travail, il y a peu de contrôles, et le télétravail est fréquent. La durée moyenne hebdomadaire du travail est plus faible que chez nous (37,6h/semaine contre 38,9h), les employés danois bénéficient de 30 jours de congé légaux par an. Le modèle, basé aussi sur la confiance, permet une meilleure conciliation avec la vie privée.

"Chez eux, flexibilité n’est pas un gros mot. Elle signifie surtout plus d’agilité, et se combine avec une sécurité qui est valable pour les deux parties." Bernard Clerfayt Ministre bruxellois de l'emploi

"Chez eux, constate le ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt, flexibilité n’est pas un gros mot. Elle signifie surtout plus d’agilité, et se combine avec une sécurité qui est valable pour les deux parties. C’est aussi un modèle que nous proposons."

La Belgique, elle, reste pourtant bloquée sur le modèle du travail à temps plein ou à mi-temps. Pour en sortir, une modification de la législation actuelle reste nécessaire. Mais surtout, une évolution des mentalités. "Travailler, même à tiers temps, c’est bénéfique à la fois pour la personne (qui peut se sentir utile et sortir de l’inactivité) et pour la société", souligne Clerfayt.

4. Un filet de protection sociale responsabilisant

Au Danemark, la flexibilité demandée aux travailleurs s’accompagne d’un filet de protection sociale fort. Lorsqu’ils sont licenciés, les travailleurs ont droit à des indemnités de chômage égales à 90% du salaire. Idem lorsqu’ils choisissent de démissionner. "Un système qui permet une forte mobilité sur le marché du travail", constate Pierre-Yves Dermagne. "Cette idée de fluidifier le marché de l’emploi via des indemnités de chômage en cas de démission, nous l’avons eue, dit encore le ministre de l’Emploi. Mais elle n’est pas passée lors des négociations budgétaires."

Même si la protection sociale danoise est forte, son modèle de financement est pourtant très différent du modèle belge. Pour bénéficier de tous ses avantages, il faut être affilié à un syndicat. Le chômage est basé sur un système assurantiel individuel qui n’est pas financé via des cotisations sociales payées par les employeurs.

"Ce principe liant les licenciements souples et les indemnités de chômage élevées est difficilement transposable chez nous, estime Pierre-Yves Dermagne, car cela ne fonctionne que parce qu’il est basé sur le système assurantiel. Et globalement, c’est un système plus coûteux que le nôtre…"

5. Des chômeurs activés immédiatement

"Le débat entre les droits et les obligations, c’est quelque chose de très sensible chez nous, mais pas chez eux", lance d’entrée de jeu Pieter Timmermans. Au Danemark, le droit aux allocations de chômage est conditionné à la recherche (très) active d’emploi, et à la formation. L’objectif étant que la personne puisse retourner au plus vite au travail.

Vue en plein écran Les job-centers, remarque l'administrateur -délégué de la FEB, Pieter Timmermans, sont aussi orientés vers les besoins des entreprises. Il ne faut pas les laisser sans solutions, approuve Bernard Clerfayt. ©Photo News

Les chômeurs, les minimexés et les malades de longue durée sont pris en charge au sein d'un même centre; il existe 95 job-centers liés aux municipalités, qui les aident à retrouver un emploi et sont financés sur base des résultats. Dès son arrivée, la personne doit suivre une formation. Tous les moyens sont mis en œuvre pour garder un contact rapproché avec le demandeur d’emploi. En six mois, une personne peut avoir jusqu'à neuf entretiens. Ce soutien va même jusqu’à l’accompagnement du chômeur un peu timide à son entretien d’embauche.

Le coaching personnalisé s’accompagne de devoirs pour le chômeur : au moindre rendez-vous raté, ou en cas de refus d’emploi, il est immédiatement sanctionné et ne perçoit plus d’allocations.

Cette activation via les sanctions strictes séduit Hilde Crevits qui, pour la Flandre, pense à copier le modèle. "Avant de penser aux sanctions, il faut créer l'offre de travail", rétorque Pierre-Yves Dermagne au fédéral, bien conscient que les enjeux ne sont pas les mêmes partout. Christie Morreale rappelle qu'au sud du pays, pour 200.000 demandeurs d'emplois, il n'y a que 60.000 offres...

Autre point fort de ces jobs centers, leur côté "business friendly". "Ils sont de véritables alliés, pas uniquement tournés vers les besoins du chômeur, mais aussi vers ceux des employeurs, à l'image des agences d'intérim", constate, un peu rêveur, Pieter Timmermans. "C'est ce que nous voulons faire aussi, ne jamais laisser les entreprises sans solution", répond Clerfayt pour la Région bruxelloise.

Mais ce modèle, qui inspire aussi dans les régions, est coûteux. "Ce sont des super coachs, disposant tous de masters, aidés par des psychologues, constate Marie-Kristine Vanbockestal. Et ils peuvent réclamer des comptes au chômeur. Chez nous, cela crée des crispations. Et un accompagnement aussi poussé demanderait plus de moyens..."

Bernard Clerfayt clôt le débat d'un simple chiffre: "Dans la municipalité de Gladsaxe que l'on a visitée, ils sont 283 personnes pour venir en aide à 5.500 demandeurs d'emploi. Transposé à Actiris, cela veut dire qu'il faudrait 5.000 coachs emploi. Ils ne sont 'que' 1.500..."

6. Formés de 7 à 77 ans

Au Danemark, quel que soit son âge et son statut, on se forme. Tout chômeur qui s'inscrit dans un job-center a droit à six semaines de formation. "Ça a l'air génial, dit Clerfayt. En Belgique, clairement, il faut améliorer cet aspect. "Une société de la connaissance nécessite de reconnaître que l'éducation est la base de la société."

En Belgique aussi, on forme du mieux que l'on peut, avec les moyens dont on dispose, les demandeurs d'emploi. Mais l'expérience danoise fait briller les yeux des Belges. La Wallonie a déjà fait un pas en réformant le Forem, et en allant vers une simplification des plans de formation. Mais du travail reste à faire notamment en termes de formation continue. "40% des entreprises ont un plan de formation, c'est trop peu, dit Marie-Kristine Vanbockestal. Et certaines entreprises utilisent par aubaine les fonds dédiés. Il faut revoir le modèle."

"On ne parle pas des objectifs, des résultats, des compétences attendus de ces formations. On raisonne trop en terme de droits, pas en terme de devoirs." Pieter Timmermans Administrateur-délégué de la FEB

Pour Pieter Timmermans, il faudrait surtout assouplir les règles, lever les contraintes et laisser plus d'air aux entreprises. "On a fixé aujourd'hui le droit à cinq jours de formation individuelle par an par personne. C'est un raisonnement mathématique. On ne parle pas des objectifs, des résultats, des compétences attendus de ces formations. On raisonne trop en termes de droits, pas en termes de devoirs pour le travailleur."

Le Danemark excelle, lui, dans cette formation tout au long de la vie, inscrite dans l'ADN culturel de la population. Les freins des employeurs ont été levés notamment via un système de rotation, qui permet à l'employeur d'embaucher un chômeur pour remplacer un travailleur en formation.

"Ils capitalisent aussi les modules de formation et les rendent certificatifs, ce qui permet au travailleur d'avoir un bagage reconnu officiellement. Chez nous, ça ne passe pas...", déplore Marie-Kristine Vanbockestal.