La justice égratigne les mesures anti-Covid, l'État en appel

Saisi en référé par la Ligue des droits humains – est visé l'arrêté ministériel du 28 octobre dernier et tous ceux qui ont suivi –, le tribunal de première instance de Bruxelles a tranché ce 31 mars: les restrictions en matière de déplacement, de rassemblement et autres fermetures ne reposent pas sur des bases légales suffisantes.

Petite astreinte

L'État est condamné à mettre tout en œuvre "pour mettre un terme à la situation d'illégalité apparente découlant des mesures restrictives des libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution (...) dans un délai de 30 jours". Sinon? Une astreinte de 5.000 euros par jour de non-exécution du jugement . Celui-ci donne raison aux députés de l'opposition qui fustigent depuis des semaines les arrêtés ministériels qui servent de base aux mesures gouvernementales sans grande implication du législateur. "Avec ce délai de 30 jours, la juge a peut-être évité le chaos", a commenté le chef de groupe N-VA Peter De Roover à la Chambre. Ce jugement démontre "qu'on ne peut pas tordre le cou à l'État de droit et se substituer au Parlement," a indiqué la députée cdH Vanessa Matz. "La justice a eu raison de rappeler le gouvernement à l'ordre", a estimé François De Smet pour DéFI.

"Le Conseil d'État ainsi qu'un certain nombre de tribunaux correctionnels et civils ont par le passé jugé que la base juridique actuelle suffit effectivement pour l'arrêté ministériel?"

Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l'Intérieur, a toutefois annoncé ce mercredi en fin de journée que l'État ferait appel du jugement et précise que "les mesures actuelles restent d’application". Les sanctions pénales passées et présentes également. "Le Conseil d'État, en Assemblée Générale, qui est la plus haute juridiction administrative de notre pays, ainsi qu'un certain nombre de tribunaux correctionnels et civils (dont une cour d'appel) ont par le passé jugé que la base juridique actuelle suffit effectivement pour l'arrêté ministériel", rappelait-elle dans un communiqué. L'affaire ne devrait pas ébranler le gouvernement même si, en termes de confiance citoyenne, le signal est mauvais.