La loi fédérale s'impose bien aux bourgmestres...

Horeca, culture, événementiel. Dans les secteurs les plus durement frappés par les mesures sanitaires prises en Codeco, la colère et le désespoir peuvent rapidement se transformer en désobéissance civile. Le KVS, théâtre flamand de Bruxelles, annonce une réouverture temporaire pour le 26 avril. À Liège, un groupe important de restaurateurs et de cafetiers ne cache plus sa volonté de rouvrir dès le 1er mai. Tour à tour, le gouverneur de la Province et le bourgmestre de la Ville ont indiqué qu'ils ne s'y opposeraient pas. À la côte également, on observe des velléités de désobéissance. Bref, le chaos menace et les autorités locales sont prises entre l'enclume du terrain et le marteau fédéral.