La loi sur les salaires déchaîne toujours les passions

Mais comment ce fameux plafond a-t-il été calculé et pourquoi est-il contraignant? Pour le savoir, il faut se plonger dans les méandres de la loi de 1996, révisée en 2017, sur la sauvegarde de la compétitivité . Élaborée pour éviter un dérapage des coûts salariaux entre la Belgique et ses voisins, celle-ci est aujourd'hui remise en cause par les syndicats et certains responsables politiques. Leur grief principal: cette loi enferme les négociations salariales dans un carcan . Au-delà des postures partisanes, examinons ce qu'en pensent quelques experts.

"Reflet d'un mal belge"

À la question de savoir si ce texte légal est bien nécessaire, l'économiste Étienne de Callataÿ dégaine sans attendre: "Sur le plan intellectuel, cette loi est une monstruosité ". Pour étayer son propos, le cofondateur d'Orcadia Asset Management souligne que peu d'autres pays ont jugé nécessaire d'adopter une législation de cette nature. "C'est vraiment le reflet d'un mal belge. C'est un peu comme si nous étions incapables d'avoir un marché du travail qui fonctionne convenablement et qu'à défaut nous avons besoin d'une intervention dirigiste et homogène alors que ce marché a, au contraire, besoin de plasticité", assène-t-il.

Marc De Vos, fondateur du think tank Itinera et juriste de formation, ne se montre pas beaucoup plus tendre: "Les différences entre régions, secteurs et entreprises en matière de rentabilité, réussite et productivité sont grandes. Les salaires doivent donc les refléter", ce qui n'est pas le cas. À ses yeux, imposer à tous un même plafond salarial est tout simplement absurde.