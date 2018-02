La lutte contre la fraude fiscale bat un record de 266 millions

Si 78 millions d'euros de salaires ont été régularisés et que les "efforts" fournis par les caisses d'assurance-maladie ont permis de récupérer près de 19 millions d'euros, ce rendement record s'explique surtout par la vigilance des autorités sur la fraude aux allocations et aux cotisations sociales.

Objectif 2018? Davantage de contrôles dans les grandes villes,comme Anvers, Bruxelles et Charleroi. La volatilité des employés et les prix concurrentiels de certaines enseignes serviraient de couverture pour des desseins plus obscures, tel le blanchiment de l'argent de la drogue.