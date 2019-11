La mauvaise note de l'Europe à l'élève belge sur son budget

La Commission devrait mettre en garde contre le non-respect des accords européens en matière budgétaire. L’augmentation du déficit est alarmante: de 0,7% du PIB en 2017, il passe à 1,7% pour cette année, et à 2,3% en 2020. Ces 2,3% – soit 11 milliards d’euros – représentent le déficit le plus élevé de la zone euro et sont 11 fois supérieurs à ce que le gouvernement avait promis à l’Europe en avril dernier. La Commission pointe surtout l’absence de véritables mesures d’assainissement budgétaire. La Belgique doit chaque année proposer des mesures structurelles équivalant à 0,6% du PIB, mais le bilan structurel se détériore même de 0,3% en 2020. De plus, les dépenses publiques augmenteront de 4,7% l’an prochain, alors que l’Europe limite cette augmentation à 1,6%.