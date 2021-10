La migration, cet autre terrain glissant pour la Vivaldi

Le secrétaire d'État Sammy Mahdi à nouveau sous pression de ses partenaires PS et Ecolo.

Le 18 septembre dernier, Junior Masudi Wasso, 20 ans, posait le pied sur le sol belge pour entamer des études d'économie à l'UCLouvain. Malgré ses papiers en règle – visa, équivalences de diplômes, inscription à l'université, etc., il a dû passer 17 jours en centre fermé au terme de l'interrogatoire mené par la police de l'aéroport de Zaventem. Apparemment confuses, ses réponses à une série de questions basiques ont insinué un doute quant à la sincérité de ses intentions. Son dossier a donc été transmis à l'Office des étrangers qui lui a refusé l'accès au territoire. Deux tentatives d'expulsion et moult clarifications universitaires plus tard, le jeune Congolais était rétabli dans son droit et autorisé à circuler librement dans notre pays. "Welcome Junior", se félicitait la foule de ses soutiens, parmi lesquels nombre de mandataires PS et Écolo.

Peu glorieuse pour les autorités, cette affaire n'a pas manqué d'égratigner Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d'État à la Migration. Si celui-ci cherche précisément à simplifier les procédures encadrant la venue d'étudiants étrangers dans notre pays, cela ne l'a pas empêché, sous pression d'une gauche francophone indignée, de défendre en radio le contrôle policier effectué à l'aéroport national. On le rappelle dans son entourage, la fraude au visa étudiant existe et c'est l'Office qui prend attitude sur la base du contrôle de police. L'avocate de l'étudiant estime par contre que ce type d'interrogatoire ne peut tout simplement être légalement mené à l'égard du titulaire d'un visa longue durée.

Si ces crises se multiplient, le dossier migratoire pourrait se muer en faiblesse structurelle pour un gouvernement très secoué par ses propres antagonismes.

Et d'aucuns de voir dans la libération soudaine de M. Masudi Wasso – c'était lundi dernier – l'aveu d'un couac de la part de l'administration et le signe d'une intervention directe d'un secrétaire d'État un peu mal pris. Invérifiable. Mais c'est la deuxième fois que le gouvernement est secoué en interne par la question migratoire. La crise était certes bien plus aigüe en juillet dernier, lors de la grève de la faim menée par plusieurs dizaines de sans-papiers. Le PS avait menacé de faire démissionner ses ministres en cas de drame, suivi par Écolo. Les deux partenaires étaient ulcérés par l'attentisme d'un Sammy Mahdi qui s'était fait le garant d'une certaine fermeté gouvernementale face au chantage à la mort exercé par les sans-papiers et leurs soutiens.

Aussi sincère soit-elle, cette fermeté s'impose dans le paysage politique flamand où rugit une opposition pléthorique de droite et d'extrême droite (N-VA et Vlaams Belang) qui se nourrit de la peur de l'immigration. Sorte de bouclier politique, Sammy Mahdi est servi par un accord gouvernemental qui, ne favorisant pas les régularisations, sert mal PS et Ecolo et lui permet de développer une politique pragmatique axée sur un meilleur contrôle des frontières. D'un point de vue flamand, ce bras de fer avec les rouges et les verts est utile à son parti comme à l'Open Vld. Il est donc aussi un gage de stabilité pour la Vivaldi. À la place du jeune ténor CD&V, la position d'un socialiste ou d'un écologiste francophone aurait été beaucoup plus fragile, voire intenable.