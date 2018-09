La migration, façon Theo Francken

Le secrétaire d'État en charge de l'Asile et de la Migration présentait ce vendredi son ouvrage "Continent zonder grens". L'Echo l'a lu et vous résume ce qui anime l'un des hommes politiques les plus populaires de Belgique - et controversés aussi.

Après avoir été annoncé à grands renforts de communication sur les réseaux sociaux, le voici qui, de papier et de colle, déboule dans le monde physique. "Tout ce que vous devez savoir sur la crise migratoire", vante une pastille sur la couverture, presque éclipsée par le demi-visage de Theo Francken, tant à l'avant-plan qu'en gros plan. Présenté ce vendredi matin, "Continent sans frontière", sans contenir de véritable nouveauté, déroule la vision du secrétaire d'Etat N-VA en charge de l'Asile et de la Migration. On en suit le fil conducteur avec vous - après tout, n'est-il pas utile de savoir ce qui occupe les pensées d'une des personnalités politiques les plus populaires, et controversées, du pays?

Cette "promenade littéraire" a été publiée afin de "sensibiliser la population" sur une matière dans laquelle il est impossible de progresser "sans se salir les mains", souligne d'emblée Theo Francken. Dès l'introduction, les bases, ainsi que les premiers postulats, sont posés. La porte de l'Europe est laissée béante, du fait de l'action d'une Commission européenne drapée dans ses habits de "mère, la morale", alors que les citoyens sont opposés, eux, à cette immigration massive autant qu'illégale.

Regorgeant d'exemples et de références, sautant de Bill Clinton à Eschyle, passant de l'archipel des Kiribati au Midwest américain, évoquant un palazzo romain ou la descente de la Semois, ce livre, à la fois habile et efficace, retrace l'action de Theo Francken, d'abord député puis secrétaire d'Etat et revient sur les polémiques qui ont émaillé ces dernières années. Tout en jouant une des cartes politiques les plus efficaces du moment: TINA. "There is no alternative". Face au phénomène migratoire, seules deux attitudes sont possibles, assène le secrétaire d'Etat: la soumission, ou la fermeté - à la sauce Francken, vous l'aurez compris.

Allez, on commence la visite. Suivez le raisonnement.

Les causes. En 2015, l'Europe se réveille confrontée à une importante crise migratoire. Les médias s'en emparent, construisant l'émouvante histoire de pauvres Syriens fuyant les bombes. Mais à l'époque, à peine 20% des demandes d'asile déposées en Belgique le sont par des Syriens; elles sont surtout le fait d'Afghans ou d'Irakiens. "La guerre n'a jamais constitué le principal moteur des vagues de migration clandestine à destination de l'Europe." Quelle est leur cause principale? "It's the economy, stupid!" La perspective d'une amélioration de sa situation économique. A quoi s'ajoute un cocktail fait de démographie galopante, de surexploitation des ressources et de facteurs culturels. L'Europe est entourée par une ceinture de pays instables et la situation ne va pas s'améliorer, alerte Theo Francken. Bref, "la marée monte". Laissant à l'Europe le choix du renoncement et de la passivité, ou d'un "raffermissement diplomatique".

Système d'asile "noble" mais "néfaste"

Le problème, c'est que l'Europe ne s'aide pas. Victime de son propre système d'asile, certes "noble", mais aux effets secondaires néfastes, puisqu'il s'offre à quiconque pénètre illégalement sur le territoire, participant ainsi à l'essor de l'industrie de la traite humaine. Mais pourquoi l'Europe ne s'ébroue-t-elle pas? "Depuis la seconde partie du XXe siècle, l'Europe est devenue psychologiquement 'mûre' pour accepter la crise migratoire à laquelle elle fait face aujourd'hui."En cause, cette notion si européenne de la culpabilité chrétienne, faisant que "tout est de notre faute". Et la fable voulant que l'immigration est nécessaire à la survie économique, pêchant par excès d'optimisme économique, alors que les études se penchant sur la question n'opèrent aucune distinction en fonction de la qualification, de la culture ou des origines; et que nos pays sont confrontés à un réel problème d'intégration au sein du marché du travail des personnes issues de la migration.

"Pascal, mon entraîneur de boxe, m'a appris que si un bon boxeur doit savoir donner des coups, il doit aussi être capable de les encaisser." Theo Francken Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration

Les conséquences. Face à ce phénomène, l'Europe est impuissante, poursuit l'ouvrage. Enfermée dans un "carcan juridique parfois incompatible avec l'évolution rapide des réalités" et soumise "aux juges de Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles". Initialement formulée comme protection contre la tyrannie, et forgée dans le contexte de l'après-guerre, la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) est aujourd'hui abusivement étendue, appliquée par certains "juges activistes" de façon indirecte à d'hypothétiques actions futures, servant de base à la création de droits sociaux et à l'ouverture forcée des frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes, et mettant à mal la souveraineté des Etats. "Le bilan de ce fondamentalisme des droits de l'homme est tragique" et met à mal la séparation des pouvoirs, assène Theo Francken. Il revient aussi sur l'affaire des visas et de la mission d'identification soudanaise, non sans ironie et "fake news".

Si le XXe siècle fut celui de la lutte des classes et des grandes idéologies socio-économiques, le XXIe sera celui "de l'immigration, de l'identité et de la culture". Or "l'immigration de masse a transformé les racines mêmes de la société européenne", donnant naissance à des sociétés fragmentées - en tout cas dans les grandes villes. Un danger pour l'Europe, qui a déjà eu à subir le Brexit, causé au final par "une peur compréhensible portant sur les effets économiques et culturels de l'immigration de masse". Et pourrait, à force de s'obstiner à ramer à contre-courant, être prochainement confrontée à de nouvelles ruptures, qu'elle se nomment "Tchèxit", "Honxit", "Slovaxit" ou "Polxit". Cette obsession du maintien de frontières ouvertes et d'une répartition de ses conséquences entre les Etats membres risque de fâcher définitivement les pays du groupe de Visegrad.

"Le bilan de ce fondamentalisme des droits de l'homme est tragique." Theo Francken Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration

Cap sur l'Australie! C'est ici que Theo Francken, fort de la démonstration qui précède, voulait nous amener. "Il faut changer de cap. Nous allons droit dans le mur." Renverser la vapeur en matière migratoire doit se faire à l'échelon européen. Et si l'Europe constitue l'eldorado pour les migrants, l'Australie devrait être celui de l'Europe pour sa façon de gérer l'immigration. On n'arrête pas l'immigration? Faux!, exulte l'auteur, qui pointe l'Australie. "Qui a réduit à néant le marché de la traite." Et, grâce à sa "Pacific solution" et la publicité qui en est faite, n'a plus à faire face à l'arrivée de bateaux bondés de migrants ni à déplorer la moindre victime en mer.