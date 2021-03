La ministre Verlinden prête à aménager la loi pandémie

La ministre de l'Intérieur a déclaré qu'elle tiendrait compte "dans la mesure du possible" des "suggestions" de l'APD, qui a rendu un avis assassin sur le texte.

"Bien sûr, nous tiendrons compte des suggestions de l'Autorité de protection des données là où c'est possible ", a déclaré mercredi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) en commission à la Chambre, où elle présentait son avant-projet de loi pandémie. Une procédure exceptionnelle, qui doit permettre au Parlement de débattre du texte avant son retour vers le gouvernement, où il sera vraisemblablement amendé. "Nous voulons l'ouverture et la transparence en adoptant cette procédure unique, qui pourrait être un summum de démocratie parlementaire", a déclaré avec emphase la ministre. Elle a précisé avoir sollicité en urgence l'avis du Conseil d'État sur cet avant-projet. Par contre, c'est de sa propre initiative que l'Autorité de protection des données a rendu, mardi, un avis extrêmement dur sur le texte.

Pour rappel, l'avant-projet dont il est question vise à fournir un cadre juridique aux mesures que le gouvernement peut prendre en cas de pandémie – l'actuelle, celle du coronavirus, mais aussi les pandémies à venir. Pour l'heure, les mesures sanitaires sont prises par arrêté ministériel, qui s'appuie notamment sur la loi de 2007 et sur celle sur la fonction de police. Une base juridique de plus en plus fragile, alors que la crise s'éternise, même si le Conseil d'État a jugé à plusieurs reprises cette base légale adéquate à titre provisoire.