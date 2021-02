La ministre Verlinden relance le débat autour de la réforme de l'État: est-ce une diversion?

La ministre CD&V a plaidé en faveur d’ un débat de fond sur la réforme de l'État , devant des étudiants de l'UGent et dans un document préparant cette conférence envoyé à la presse. Elle a d'abord mis en avant un modèle 2+2 avec deux "deelstaten" (entités fédérées) et deux "deelgebieden" (sous-entités), Bruxelles et la partie germanophone du pays. Elle a souligné que la Flandre devrait pouvoir continuer à exercer des compétences à Bruxelles. Levée de boucliers côté francophone et particulièrement bruxellois. Mais la ministre précisait ensuite, dans un communiqué, qu'un tel concept "ou un modèle 'à quatre entités fédérées' peuvent être soumis à discussion". Pourquoi la ministre relance-t-elle maintenant le débat? Jean Faniel, le directeur général du Crisp, revient sur ce dossier aux multiples rebondissements.

Qu'est-ce qui se cache derrière ces deux conceptions?

Avec deux grandes entités, on aurait la Flandre et la Wallonie, et deux entités sous tutelle. Ce n'est pas la même chose que quatre entités qui correspondraient aux quatre régions linguistiques du pays: francophone, flamande, bilingue et germanophone. Dans ce second cas de figure, on simplifie davantage l'organisation et ce n'est pas un hasard si ce concept rencontre de plus en plus d'échos. La vision "2+2" est surtout portée par des forces politiques plus nationalistes en Flandre. Traditionnellement par le CD&V, par la N-VA dans une certaine mesure et probablement par le Vlaams Belang. Voilà bien la preuve que deux et deux ne font pas toujours quatre!