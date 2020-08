La mission d'Egbert Lachaert prolongée d'une semaine

Egbert Lachaert s'est rendu chez le Roi ce vendredi matin pour faire rapport sur sa mission. Il devra faire un nouveau rapport le 4 septembre.

Egbert Lachaert avait rendez-vous chez le Roi ce vendredi matin pour faire rapport de ses dix jours de travail, lors desquels il devait "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité au Parlement". Le président de l'Open Vld a mené des discussions, rédigé des notes, organisé des rencontres bilatérales.

Jeudi, on avait appris qu'il avait précisément travaillé à la constitution d'une Vivaldi rassemblant les libéraux (Open Vld et MR), les socialistes (PS et sp.a), les écologistes (Ecolo et Groen) et les chrétiens-démocrates flamands du CD&V. Sans la N-VA, donc. Sans les deux premiers partis du nord, même. Cette formule Vivaldi "est actuellement explorée", confirmait-on du côté de l'Open Vld jeudi. Mais si cette coalition ne voit pas le jour, "il y a d'autres options".

"Monsieur Lachaert a fait un rapport intermédiaire au Roi faisant état de pourparlers constructifs en vue de la formation d’un gouvernement majoritaire." Le Palais

Suite à la discussion du Roi avec Egbert Lachaert, la Palais a annoncé ceci: "Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles Monsieur Egbert Lachaert. Monsieur Lachaert a fait un rapport intermédiaire au Roi faisant état de pourparlers constructifs en vue de la formation d’un gouvernement majoritaire. Il fera un nouveau rapport au plus tard le 4 septembre."

7 jours pour convaincre le CD&V

Egbert Lachaert a donc obtenu une prolongation de mandat. Sept jours supplémentaires pour tenter d’y voir un peu plus clair. Qui est d’accord, ou plutôt : le CD&V est-il réellement partant? Les chrétiens-démocrates flamands se tâtent toujours, le parti de Joachim Coens n’ayant toujours pas décidé s’il acceptait de lâcher la N-VA pour grimper dans un gouvernement qui serait minoritaire au nord du pays.

Ils attendent donc de savoir autour de quelle partition exactement cette Vivaldi va s’articuler. La première mission du prochain gouvernement, quel qu’il soit, sera de s’atteler à la crise économique. Et rassembler les libéraux et les socialistes autour d’une vision économique commune n’est jamais facile. On sait que les rouges réclament le relèvement de la pension minimale et un impôt sur les plus-values, ce qui passe mal chez les bleus.

Mais le CD&V veille aussi sur d’autres dossiers. On connaît leur position par rapport à l’IVG et on se doute qu’ils voudront lier leur participation à tout gouvernement à une mise au placard, fermé à double tour, du dossier de l’élargissement du droit à l’avortement.

Un élément inattendu pourrait encourager ce détachement du CD&V de la N-VA. Les nationalistes flamands sont actuellement pris dans une tourmente avec l'affaire Chovanec. Le ministre-président Jan Jambon avait d'abord dit ne rien savoir mais plusieurs éléments ont fait apparaître, ces derniers jours, que le cabinet de celui qui était alors ministre de l'Intérieur avait été mis au courant, et le nom de Jan Jambon apparaît dans des documents relatifs à l'affaire. Il devra s'expliquer mardi prochain en commission et, au vu des réactions allant parfois jusqu'à l'appel à la démission, on s'attend à ce que le patron de la Flandre soit cuisiné sur feu vif.