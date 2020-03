La mission de Sabine Laruelle et Patrick Dewael prolongée d'une semaine

Rappelons que le duo royal devait déjà "prendre les contacts nécessaires à la mise en place d'un gouvernement de plein exercice"... Durant ces trois dernières semaines, on sait qu'ils ont travaillé sur une Vivaldi, cette coalition écartant la N-VA pour réunir les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V. Mais on sait aussi que la position des chrétiens-démocrates fait coincer ce processus. Ceux-ci ne veulent pas d'une coalition sans majorité de part et d'autre de la frontière linguistique. Donc, ils veulent que la N-VA en soit. Ce que le PS refuse.

Le CD&V a lancé ce weekend une consultation en ligne de ses membres pour savoir, notamment, s'ils soutenaient cette position. Selon le résultat, les militants CD&V veulent la N-VA dans une majorité fédérale. Si cela est impossible, ils préfèrent l'opposition (41%) à la coalition Vivaldi. Seuls 12% des militants veulent retourner aux urnes. "La N-VA doit avoir la possibilité de participer pleinement à la formation d'un gouvernement fédéral", a lâché le président du parti, Joachim Coens.