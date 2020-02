La mission reste de rassembler PS et N-VA (Coens)

Via ce choix de confier une mission royale à Koen Geens, "on met beaucoup de pression sur le CD&V, qui n'a pourtant que 15% (en Flandre, NDLR)", a insisté l'ancien patron du port de Zeebrugge. "Mais nous sommes des gens responsables et si l'on nous demande quelque chose, on le fait".

Trouver une "stabilité"

Joachim Coens ne fait pas mystère de ce qu'on attend désormais au CD&V: "la coalition Vivaldi, pour nous, est une chose qui n'existe pas pour l'instant", lance-t-il. Une telle alliance des socialistes, écologistes, libéraux et CD&V, ce serait "beaucoup de partis, beaucoup de différences, et même pas de majorité (en Flandre, NDLR)", balaie-t-il. Le président du CD&V martèle: il est question de trouver une "stabilité". Et "partir de deux majorités, des deux côtés, c'est le plus stable, c'est ce qu'on dit depuis le début!" Renvoi de la balle au centre, donc, entre un PS et une N-VA dont les positions apparaissent bien éloignées.