La mission royale en Italie reportée

Coronavirus oblige, le Roi Philippe doit reporter "sine die" la mission royale prévue entre les 23 et 25 mars à l'invitation du Président italien Sergio Matarella . La décision a été prise ce mercredi et doit encore être confirmée officiellement par les autorités italiennes.

Le Roi Philippe devait mener dans la botte une large délégation ministérielle rassemblant notamment Philippe Goffin (MR), ministre des Affaires étrangères, et les ministres-présidents régionaux, ainsi que des chefs d'entreprise et des représentants du monde académique. Le programme de la visite d'Etat prévoyait deux jours à Rome et un jour à Milan.