La modification de l'article 7bis passe un cap à la Chambre

Les députés fédéraux ont adopté en commission la déclaration de révision constitutionnelle qui ouvrirait la voie à une loi spéciale climat. Mais CD&V et Open Vld restent opposés à cette mesure, qui ne devrait donc pas obtenir la majorité des deux tiers en séance plénière jeudi.

Cela faisait peu de doute après le ralliement du MR à l'idée d'une réforme constitutionnelle pour ouvrir la voie à une loi spéciale climat. En commission des réformes constitutionnelles, les députés fédéraux ont validé l'ajout d'une phrase à l'article 7bis de la Constitution pour ancrer la législation envisagée - "la voie la plus solide, la plus forte, la plus directe", selon l’écologiste Jean-Marc Nollet qui la défendait.

"Nous pensons que la révision de la Constitution va être nuisible au bien-être et aux emplois flamands" Luk van Biesen député Open VLD

La mesure a été adoptée à 9 voix contre 8. Comme attendu, les trois grands partis du nord, N-VA, CD&V et Open Vld ont rejeté la disposition. La réforme constitutionnelle doit être soumise à la séance plénière, jeudi. Elle devrait récolter les deux tiers des voix exprimées pour être adoptée et ouvrir la voie à un vote en urgence de la loi spéciale climat. Scénario inconcevable alors que libéraux et chrétiens-démocrates flamands ne changent pas de position.

"Solution fondamentaliste"

Le CD&V et l'Open Vld ont rappelé lors du débat leur volonté de défendre un accord de coopération entre entités fédérale et fédérées plutôt qu'une révision de la loi fondamentale pour renforcer la politique climatique belge. Pour le député Open Vld Luk Van Biesen, l'option d'une révision constitutionnelle est "la solution la plus radicale et la plus fondamentaliste" pour mettre en place un cadre climatique. "Nous pensons que la révision de la Constitution va être nuisible au bien-être et aux emplois flamands", a-t-il développé, plaidant pour un accord de coopération entre les entités belges, susceptible selon lui "de créer de la confiance au lieu de travailler par la force". Les chrétiens-démocrates flamands plaident de leur côté, par la voix de Servais Verherstraeten, pour que le contenu d'un tel accord soit contraignant: "Si une des parties ne fait rien, les associations environnementales auront possibilité d'exiger des mesures."

L'alternative

"L'accord de coopération, c'est le statu quo, c'est l'immobilisme, c'est la possibilité de donner un droit de veto à la N-VA." Jean-Marc Nollet Coprésident d'Écolo

En l’état des positions, la réforme constitutionnelle n'a donc aucune chance d'obtenir la majorité des deux tiers nécessaire en séance plénière. Dans ce contexte, "notre proposition, il est fort probable qu'on en reparlera dans quelques jours", a indiqué le chef de groupe MR David Clarinval. Si les libéraux francophones soutiennent le vote sur l'article 7bis pour ne pas bloquer la démarche, ils défendent surtout l’option d’une loi spéciale avec accord de coopération – "une solution qui pourrait agréer le nord et le sud", a poursuivi le député libéral.