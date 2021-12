La négociation entre les syndicats policiers et Verlinden "dans l'impasse"

"Lors du dernier comité de négociation (la semaine dernière, NDLR), la ministre a soumis une enveloppe de 100 millions (d'euros) dans le cadre d'une revalorisation salariale pour l'ensemble des membres du personnel, mais en excluant certaines échelles transitoires et catégories comme les (membres du cadre administratif et logistique) CaLog C et D. Cela se traduisait par une augmentation linéaire de 870 euros par mois brut annuel non indexé pour les membres concernés", ont affirmé le permanent du syndicat socialiste CGSP-Admi, Eddy Quaino, et la mandataire permanente Police de la CGSP Admi-ALR, Betty Masure, dans un communiqué.