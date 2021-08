La nomination du président de Skeyes coince

L’ex-Belgocontrol attend toujours son président: Laurent Vrijdaghs, le patron de la Régie des Bâtiments, désigné par le MR, pose problème.

Le 22 avril dernier, Georges-Louis Bouchez, le président du MR, nous annonçait avoir arrêté son choix pour la présidence de Skeyes, l’ex-Belgocontrol, en charge du contrôle aérien: Laurent Vrijdaghs, qui dirige la Régie des Bâtiments depuis plusieurs années. Mais au sein du gouvernement De Croo, tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. "La Vivaldi s’est fixé comme règle qu’un haut fonctionnaire ne peut pas devenir président d’une entreprise publique", nous explique une source proche du gouvernement.

Résultat: l’arrêté qui doit désigner le futur conseil d’administration de Skeyes est bloqué. Tous les mandats sont arrivés à échéance le 17 novembre 2019, et les administrateurs ont été prolongés le temps que le gouvernement procède à de nouvelles nominations. Une liste existe, mais n’a pas encore été entérinée. Elle prévoit que le PS, qui perd un siège, nomme comme administrateur Renaud Lorand, jusqu’ici président du conseil d’administration. Vooruit désignerait à nouveau Luc Leveyne. Le MR prévoit donc de nommer Laurent Vrijdaghs comme président, de conserver Sandra Stainier comme administratrice, et devrait encore désigner un administrateur supplémentaire. Ecolo-Groen ferait entrer au conseil d’administration Jean Leblon, ancien chef de cabinet de Jean-Marc Nollet, et Kurt Van Raemdonck, ex-DRH de Skeyes, aujourd’hui chef de cabinet chez Petra De Sutter. L’Open VLD remplacerait Fons Borginon par Elisabeth Matthys, tandis que le CD&V conserverait Liesbeth Van der Auwera – ainsi que le CEO Johan Decuyper.

"Au plus vite au mieux!"

"Nous attendons que les noms des futurs administrateurs nous soient communiqués, afin que nous puissions procéder à leur désignation via un arrêté du gouvernement" indique le cabinet du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo). "C’est notamment important en vue de la négociation du futur contrat de gestion de Skeyes, afin de fixer à notre contrôleur aérien des objectifs ambitieux dans l’organisation du trafic aérien, en vue notamment d’en diminuer l’impact environnemental et sur les populations survolées. Pour ce qui nous concerne, c’est vraiment au plus vite au mieux!".