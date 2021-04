La norme salariale, stress-test pour la Vivaldi

Le ministre Pierre-Yves Dermagne (à gauche) a beau avoir joué les médiateurs, l'échec des discussions entre patrons et syndicats sur la norme salariale est total et pèse sur le gouvernement d'Alexander De Croo.

Avec l'arrivée de la question salariale sur son bureau, le gouvernement De Croo s'apprête à vivre un test d'envergure.

Poussée de fièvre au sein de la Vivaldi... C'est grave docteur? Pas nécessairement, mais il convient de s'assurer que cela ne dégénère pas et, surtout, d'identifier la cause du symptôme. Bonne nouvelle, elle saute aux yeux: les ailes gauche et droite du gouvernement ne sont pas sur la même longueur d'onde quant à la norme salariale. Dans ce dossier, les socialistes jouent gros, très gros...

Commencons brièvement par rappeler le contexte. Depuis le 14 janvier, les partenaires sociaux s'écharpent sur le plafond d'augmentation des salaires de 0,4% fixé par le Conseil central de l'économie pour 2021 et 2022. Une marge bien trop faible pour les syndicats, mais déjà trop élevée pour les patrons. Trois mois et demi plus tard, leurs échanges n'ont mené à rien ou quasi.

À l'approche du 1er mai, il est désormais clair que libéraux et socialistes sont à couteaux tirés.

À couteaux tirés

Pierre-Yves Dermagne (PS), ministre de l'Économie et du Travail, a beau avoir endossé son costume de médiateur, l'échec des discussions entre les deux bancs ne fait plus l'ombre d'un doute. Mauvaise affaire pour la Vivaldi qui se retrouve donc contrainte de reprendre la main.

Ceux qui pensaient qu'un accord était scellé en kern (comité des ministres restreint), et que la fixation d'une norme de 0,4% passerait comme une lettre à la poste, en sont pour leurs frais. Car sur ce dossier symbolique, et à l'approche du 1er mai, il est désormais clair que libéraux et socialistes sont à couteaux tirés.

L'article 14 de la loi de 1996 prévoit la possibilité de demander des mesures de modération des revenus autres que ceux des salariés.

Accusant mercredi les syndicats de créer des attentes irréalistes, le président de l'Open Vld Egbert Lachaert, a piqué au vif son homologue de Vooruit, Conner Rousseau, mais aussi Pierre-Yves Dermagne. "Sans marge pour une prime corona sérieuse et en l'absence de discussion sur le salaire minimum, il n'y aura pas non plus de marge pour les dividendes et les salaires des patrons", a rétorqué le vice-premier PS sur Twitter. Ambiance...

Article 14 de la loi de 1996

En brandissant la menace d'une limitation des dividendes, les deux socialistes se réfèrent à une disposition contenue dans la fameuse loi de 1996 sur la compétitivité. On en parle peu, mais l'article 14 de ce texte prévoit la possibilité de demander des mesures de modération des revenus autres que ceux des salariés. Sont par exemples visés: les revenus des professions libérales, des dividendes ou encore des loyers.

Depuis l'instauration de cette loi, cet article n'a cependant jamais été invoqué. Rien que sa mention a toutefois suffi à faire bondir le patron de la FEB Pieter Timmermans, lequel s'est empressé de qualifier toute limitation des dividendes de "très mauvaise idée".

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a rappelé, pour sa part, qu'un accord au sein du gouvernement était nécessaire pour invoquer cet article, accord clairement inexistant à cette heure...

Sentant le souffle du PTB dans sa nuque, le PS se trouve dans une position particulièrement inconfortable.

Un 1er mai qui s'annonce chaud

Pas de doute, la tension risque encore de monter d'un cran dans les prochains jours. À l'occasion du 1er mai, fête du travail, certains responsables politiques ne rechigneront probablement pas à chauffer leur base.