La nouvelle note de Paul Magnette

L'informateur royal a revu sa copie dans une note censée passer plus facilement du côté de l'Open Vld. Et ouvrir la porte à l'arc-en-ciel.

Une phase de formation fera-t-elle bientôt son apparition, alors que Paul Magnette est attendu lundi prochain pour faire état de l’avancée de sa mission d’information? En tout cas, après les fuites des dernières semaines concernant les notes du président du PS, un rapport bien plus complet, daté du 27 novembre, a commencé à circuler.

Il "reprend des options qui apparaissent raisonnables pour une majorité de partis et familles politiques et sur lesquelles il existe des convergences fortes", étaie le document que nous avons pu consulter, et "intègre les commentaires formulés dans les réunions bilatérales ainsi que des contributions écrites et des remarques des partis politiques". Pour autant, il "ne constitue pas, à ce stade un accord formel pour les partenaires d’un éventuel prochain gouvernement". Car "il reviendra au formateur nommé par le Roi de finaliser ce travail", conclut, en guise de préambule, Paul Magnette.

Qu’y retrouve-t-on? Dix grands chantiers "identifiés comme prioritaires". Et moins marqués à gauche que les premiers éléments de l'information royale, alors au nombre de six. De quoi tendre la main à l'Open Vld, qui garde toutes les portes ouvertes pour l'heure? Et préparer le terrain pour une coalition arc-en-ciel, regroupant libéraux, socialistes et écologistes?

Un Pacte national pour le plein-emploi et le bien-être au travail

De nouvelles taxes À l'occasion de consultations informelles avec les partenaires sociaux, Paul Magnette a glissé qu'il comptait financer ses ambitions gouvernementales par un tiers de nouveaux revenus, un tiers de nouvelles taxes, et un tiers d'autres solutions, a-t-on appris. Un élément qui pourrait caler du côté des partis flamands, qui auraient vu d'un bon oeil, pour certains, de maintenir le cap du gouvernement Michel. Monter à bord d'un exécutif principalement francophone, avec de nouvelles taxes à la clé, cela pourrait faire beaucoup.

Tout d’abord, l’emploi. Ici, exit la hausse du salaire minimum pour atteindre 14 euros de l’heure à l’horizon 2024, que la FEB et d’autres avaient décriée et qui était évoquée dans la première mouture du texte. On n'y parle plus que du fait que "le Gouvernement soutiendra l’augmentation des bas salaires en général et du salaire minimum interprofessionnel en particulier, dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux en ce qui concerne la formation des salaires".

Par contre, l’extension de l’exonération de cotisations sociales pour les deuxièmes et troisièmes emplois dans les PME est bel et bien maintenue. Avec une subtilité tout de même. Si, dans le texte de début décembre, l’informateur soulevait une nécessaire évaluation "en permanence afin d’anticiper toute difficulté budgétaire", la version actuelle du texte entend aussi voir naître des garde-fous pour "limiter les abus, les effets d’aubaine et les distorsions de concurrence".

Du reste, sont aussi évoqués un soutien aux secteurs en pénurie, des politiques spécifiques en fonction des bassins d’emploi, un renforcement de la lutte contre le dumping social, un soutien à la formation continue, le maintien de l’équilibre entre compétitivité et pouvoir d’achat ou encore un retour à l’emploi progressif. Sur ce dernier point, "il s’agit d’encourager le travail, ou la reprise du travail, sur base volontaire et avec un accompagnement, en permettant de cumuler de manière proportionnelle le revenu du travail et l’allocation. Les personnes en incapacité de travail qui sont prêtes à reprendre le travail progressivement, en fonction de leurs possibilités, et qui y sont médicalement aptes, doivent aussi en recevoir l’opportunité ", peut-on lire dans la note.

Au niveau sectoriel, interim et économie de plateforme devraient voir du changement. Avec, notamment, plus de rigueur par rapport aux dérives qui peuvent être constatées dans ces secteurs.

Enfin, pour faire face aux nouvelles réalités des travailleurs, un aménagement des fins de carrière, un assouplissement du régime sur le télétravail, l’introduction d’un droit à demander des aménagements individuels de travail sont évoqués. De même qu’une garantie de l’égalité salariale hommes-femmes – les entreprises de plus de 100 personnes auront, par exemple, l’obligation de publier la moyenne salariale des employés selon le genre –, une révision du congé de paternité (passant de 10 à 20 jours), ou encore un congé parental flexible. Sur ce dernier point, "la possibilité sera étudiée de remplacer, pour les parents qui le souhaitent, tous les congés liés à la parentalité (congés parentaux, crédit-temps avec motif pour un enfant de moins de 8 ans, crédit de garderie avec motif pour un enfant de moins de 12 ans, interruption de carrière, etc.) par un nouveau congé parental flexible".

L’idée d’instaurer un droit à la reconversion professionnelle est maintenue. Il s'agirait de permettre à tout travailleur de démissionner "dans le respect d’un cadre strictement défini" tout en conservant son ancienneté et/ou le bénéfice de ses droits sociaux pendant une durée limitée.

Un Plan intégré pour le soutien à la productivité et à l’esprit d’entreprise

Côté entreprises, le "gouvernement fédéral fournira un soutien à l’esprit d’entreprise et aux indépendants", détaille la note. "Des efforts de simplification administrative, de soutien à l’entrepreneuriat, de numérisation (entre autres par le déploiement de la 5G dans le respect des normes régionales) seront poursuivis, et le statut social des indépendants continuera à être aligné progressivement sur celui des salariés".

Concernant les indépendants, toutes les cotisations versées "à titre complémentaire 'seront valorisées' en leur octroyant systématiquement un montant de pension complémentaire équivalent à celui versé via le statut principal".