La part bruxelloise du plan de relance suscite énormément de critiques

Objectiver le débat

La Région bruxelloise est-elle vraiment le dindon de la farce? Essayons d'objectiver les choses. Si l'on rapporte les montants alloués par nombre d'habitants, Bruxelles se trouve au-dessus de la moyenne nationale. Bien entendu, un tel calcul ne tient pas compte du rôle de capitale et de bassin d'emplois joué par Bruxelles. Pour avoir une vision plus juste de la répartition, il ne faut pas non plus oublier de répartir les moyens financiers de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ces deux Régions selon la clé de répartition classique 75/25. Idem pour la Flandre qui pourrait octroyer une partie des moyens reçus, la Communauté flamande exerçant des compétences à Bruxelles.