La ponctualité des entreprises se maintient à un bon niveau

C’est le constat dressé par Graydon, société de collecte d’informations économiques et financières. Elle tient à jour un indicateur synthétique reflétant le comportement de paiement des entreprises et des pouvoirs publics. L’index se situait à la mi-2018 à 102,6 points (base 2002 = 100), ce qui est un niveau tout à fait correct comparé au creux de la vague de l’été 2012.

Cette évolution favorable ne résulte pas seulement de l’amélioration du climat des affaires. Elle est également à mettre en rapport avec l’entrée en vigueur de la loi de décembre 2013 sur les retards de paiement. Cette loi, qui n’est rien d’autre que la transposition d’une directive européenne, fixe des délais de paiement plus stricts ainsi que des pénalités (sous la forme d’intérêts de retard) pour les distraits et les retardataires.

Faillites en cascade

Si on compare les Régions, on assiste depuis 2015 à un mouvement de rattrapage de la Wallonie par rapport à la Flandre et à Bruxelles. Les entreprises flamandes demeurent légèrement plus ponctuelles. Plus important: la proportion de factures payées très en retard a diminué à Bruxelles. "Le creux observé à Bruxelles dans la foulée des événements dramatiques de 2016 est à présent résorbé", constate Eric Van den Broele.