La présidence de Georges-Louis Bouchez vacille

Imaginez… Non repris dans la liste des ministrables au fédéral, Denis Ducarme a fait des pieds et des mains ces derniers jours pour qu’on lui garantisse un macaron ministériel dans un autre gouvernement. Il menace même de lancer une fronde interne , chose que le parti ne peut se permettre après avoir déjà dû porter l’étiquette du "zwarte piet" à la fin des négociations fédérales.

Une ministre débarquée sans panache

La suite est ubuesque ! Débarquée officiellement sur les réseaux sociaux, Valérie De Bue est recasée comme cheffe de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une maigre consolation. Au MR, les téléphones chauffent. Certains cadors fustigent l’inélégance avec laquelle le président a relayé le passage de Valérie De Bue à la Fédération "alors qu’elle a fait le travail et n’a pas démérité à Namur". Même choc au sein du cabinet de l’ex-ministre où on ne comprend pas vraiment ce qui arrive. Le tweet du président du parti a visiblement pris de court de nombreux libéraux dont certains ministres qui ont eu connaissance du casting quelques minutes avant qu’il soit rendu public.

Loin de là, au PS, l’ambiance est plus euphorique. Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne est nommé vice-premier au sein du gouvernement De Croo. Et c’est Christophe Collignon qui lui succède en Wallonie.

La grosse boulette

L’histoire ne s’arrête malheureusement pas là pour le MR. En imposant Denis Ducarme dans l’exécutif wallon, Georges-Louis Bouchez a visiblement oublié un décret wallon voté par l’ensemble des partis politiques en avril 2019. Le texte garantit la présence d'un tiers de femmes et d'un tiers d'hommes au sein du gouvernement wallon. Ce décret avait ainsi permis au gouvernement Di Rupo d’avoir trois femmes sur les huit postes. Mais voilà, avec le départ de Valérie De Bue, ce "quota" n’était plus respecté.

Les portes claquent. Au sein du gouvernement wallon, la traditionnelle réunion du jeudi se transforme en réunion de crise. "Le gouvernement wallon est dans l’illégalité", reconnaissent PS et Ecolo. Au fil des minutes, la pression s’accentue sur le MR et son président. PS et Ecolo refusent de contourner la règle. "Le décret doit être respecté et si le problème vient du MR, c’est au MR de trouver une solution et de revoir son casting". Même les ministres libéraux du gouvernement wallon Willy Borsus et Jean-Luc Crucke montent au front pour défendre Valérie De Bue. Jean-Luc Crucke est même allé jusqu’à mettre son poste de ministre dans la balance.