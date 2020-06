La reconnaissance de Covid-19 comme maladie professionnelle étendue aux secteurs cruciaux

"Le risque de contamination était plus élevé pour ces travailleurs. C'est pourquoi j'ai demandé l'avis des partenaires sociaux pour savoir s'il était opportun d'étendre le système des maladies professionnelles à ces travailleurs. Ils ont alors jugé, à juste titre, que cet élargissement était souhaitable et je m'engage à mettre en œuvre leur avis", a commenté Mme De Block.

Un système pour les indépendants

Tout travailleur concerné atteint de la maladie (diagnostiquée à l'aide d'un test de laboratoire) et courant clairement un risque plus élevé d'être contaminé par le virus peut prétendre à une indemnité pour cause de maladie professionnelle. Les modalités et l'introduction des demandes seront bientôt renseignées sur le site web de l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris).