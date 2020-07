La réforme de la cour d'assises suscite les critiques

Depuis des années, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw appelle à réformer la procédure de la cour d'assises afin que le procès des attentats de Bruxelles et Zaventem de mars 2016 soient jugés par des magistrats professionnels, et non par des jurés. La chose n'avait pas été entendue jusqu'au moment où la N-VA, soutenue par le CD&V, a voulu accélérer la chose.