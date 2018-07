La réforme du congé maladie des fonctionnaires suscite la grogne des syndicats

Parmi les 28 mesures du jobs deal présenté lundi par le gouvernement, se trouve la réforme du congé maladie des fonctionnaires. Sauf que la nouvelle mouture ne passe pas du côté des syndicats et des fonctionnaires eux-mêmes.

On en a peu parlé côté francophone, mais côté flamand, la réforme du congé maladie des fonctionnaires, l'une des 28 mesures du jobs deal, suscite la grogne des syndicats et fonctionnaires eux-mêmes.

Congé maladie, nouvelle mouture

"Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre leur retraite deux ans plus tôt parce qu'ils ne sont pas souvent ou jamais malades." cabinet de Jan Jambon ministre de l'Intérieur (N-VA)

Concrètement, les fonctionnaires ont actuellement droit à 21 jours de congé maladie par an. Des jours qu'ils peuvent reporter (et donc cumuler) d'année en année s'ils ne les utilisent pas. "Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires qui peuvent prendre leur retraite deux ans plus tôt parce qu'ils ne sont pas souvent ou jamais malades", a déclaré hier le cabinet Jambon, pour qui le système actuel "n'est plus le bon".

La nouvelle réforme du congé maladie des fonctionnaires entend donc supprimer, non pas les 21 jours de congé maladie par an, mais la possibilité de les reporter et donc de les cumuler. Les jours non utilisés expireront automatiquement à la fin de l'année. Toutefois, les fonctionnaires qui ont aujourd'hui déjà cumulé des jours de congé maladie les garderont et pourront en bénéficier. Le gouvernement entend tirer 50 millions d'euros de cette mesure dans un premier temps.

L'ACV, le syndicat chrétien flamand, s'indigne de cette mesure prise par le gouvernement Michel: "Quelqu'un qui n'a jamais été malade, mais qui tombe malade d'un cancer à 50 ans et doit rester plusieurs mois à la maison, pourra, grâce au système actuel, garder 100% de son salaire. Avec la réforme du gouvernement, au bout d'un mois, le fonctionnaire n'aura plus que 50 à 60% de son salaire, par l'intermédiaire d'une assurance", déplore Marc Saenen, secrétaire national de l'ACV, dans De Morgen. "C'est une mesure antisociale, nous voulons garder le système actuel", ajoute-t-il. Pour lui, les fonctionnaires qui reportent et cumulent leurs jours de maladie pour finir leur carrière plus tôt n'est qu'un mythe.

Selon les chiffres récupérés par le Tijd, le nombre de fonctionnaires en "pension anticipée" pour cause de maladie se situe entre 3.700 et 3.900 par an sur les cinq dernières années.

Des actions en septembre

Le syndicat chrétien organisera, en septembre, des actions contre le nouveau régime maladie des fonctionnaires. La forme que prendra la mobilisation n'a pas encore été déterminée, mais il s'agira d'une grève ou d'une manifestation, précise Marc Saenen. La possibilité de voir les syndicats socialiste et libéral se joindre à la mobilisation est grande.