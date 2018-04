La réforme du financement des mutuelles de Maggie De Block met la gauche en pétard

Les invalides et les chômeurs ne vaudront bientôt pas plus qu’un assuré lambda dans le calcul des revenus des mutuelles. La ministre de la Santé soutient que la mesure est commandée par l’augmentation du nombre de malades longue durée.

Parcours de réintégration

Par contre, une deuxième mesure demeure un peu moins claire aux yeux des acteurs. Le système global de financement des mutuelles est fixé selon le nombre de membres de chaque organisme de mutuelle. Mais certains profils, les chômeurs et les malades de longue durée, comptent pour un membre et demi en raison de la complexité plus importante de la gestion administrative de leur dossier. Or ce ne sera bientôt plus le cas, confirmait hier le cabinet de la ministre de la Santé. Qui ajoute: "Les personnes qui bénéficient du maximum à facturer auront plus de poids car ces catégories de personnes ont besoin de beaucoup de soins". Cette réforme est issue du conclave budgétaire de juillet 2017, ajoute le cabinet De Block.