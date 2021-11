La remontée de l'épidémie entrave les plans des syndicats

Les deux autres syndicats, CSC et CGSLB, devaient se positionner ce mardi, répondre à l'appel de leurs collègues de la FGTB, et déterminer la manière dont se mèneraient ces actions. Du côté de la CGSLB, on évoquait davantage des concentrations de militants visant à "marquer le coup" plutôt qu'une grande manifestation, voire une grève générale. Mais les incertitudes liées au Comité de concertation de ce mercredi ont mis un couvercle sur la marmite syndicale. "On attend de voir ce que va donner le Codeco", dit-on prudemment à la CSC. Pour les syndicats, il ne s'agirait pas de se mettre en porte-à-faux avec la gestion de la crise sanitaire, en rameutant de nombreuses personnes alors que tout le monde est invité à limiter ses contacts, à télétravailler, et que les secteurs les plus festifs risquent d'être à nouveau mis au pas.