La rémunération alternative, une piste de sortie de crise?

Sus aux postures dogmatiques et place à la créativité... Cette approche, pourtant avancée par les deux bancs impliqués dans les négociations salariales, ne semble pas d’actualité. Syndicats et employeurs campent toujours sur leurs positions .

Recourir aux "ficelles existantes"

Chèques-repas, voitures de société, vélo électrique ou encore assurance hospitalisation, voici quelques exemples d’avantages extralégaux, fiscalement plus intéressants pour les employeurs qu'une hausse de salaire brut. Développés par les gouvernements successifs, et parfois directement par les interlocuteurs sociaux, certains de ces dispositifs ont vu le jour dans le cadre d’élaboration de normes salariales antérieures. Le principe de base est simple: on augmente le salaire poche des travailleurs, sans alourdir les charges fiscales ou parafiscales des entreprises. En agissant de la sorte, on évite aussi un dérapage des coûts salariaux par rapport aux pays voisins.