La riposte de Rutten à Jambon, l'élément qu'on attendait?...

Gwendolyn Rutten est montée au front face à Jan Jambon ce week-end. Doit-on voir là une prise de distance de l'Open Vld par rapport à la N-VA et une ouverture pour un gouvernement fédéral qui travaillerait sur un axe central?

Notamment parce que les informateurs royaux actuellement en fonction, Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens , ont annoncé, lors de leur conférence de presse du 20 décembre, qu'ils cherchaient à rassembler des partis autour d'un axe central , pour que les factions impliquées n'aient pas à envisager de trop grandes concessions. Les propos de Jambon n'entrent assurément pas dans une optique du centre.

"Légende urbaine"

Gwendolyn Rutten , la présidente de l'Open Vld, n'a pas manqué de le faire remarquer. "Une sortie sur une légende urbaine d' extrême droite ", a-t-elle lâché sur Facebook. "Ce sont des propos erronés qui, en ces temps xénophobes, sonnent vrais, mais sont néfastes et causent des dégâts ."

Est-ce là l'élément qui pourrait faciliter ce fameux déscotchage que les partis francophones attendent de la part de l'Open Vld et du CD&V par rapport à la N-VA? "C'est une bonne manière de se différencier de la N-VA", admet le politologue Vincent Laborderie, "mais, selon moi, l'Open Vld n'a jamais été scotché à la N-VA, quoi qu'on en dise. C'est juste que ce parti n'est pas uni pour aller dans un gouvernement fédéral dans les circonstances actuelles..."

Wilfried Vandaele, le chef de file de la N-VA au parlement flamand, a tenu à relativiser les propos de Jan Jambon en expliquant que l'on "fait parfois des raccourcis quand on parle à sa base".

Le politologue de l'UCL rappelle à quel point le thème de la migration est difficile à gérer pour tous les partis de droite. Et la N-VA, plus que titillée sur ce terrain-là par le Vlaams Belang, a fait le choix, par la voix de Jambon, de suivre la mouvance de la droite populaire. Notons que ce lundi, le chef de groupe N-VA au parlement flamand, Wilfried Vandaele, a sagement relativisé l'importance du message de Jan Jambon: "Tout le monde sait que l'on fait parfois des raccourcis quand on parle à sa base", a-t-il expliqué sur Radio 1.