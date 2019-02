La rougeole se répand. Êtes-vous vacciné?

L'an dernier, la rougeole a causé la mort d'environ 136.000 personnes dans le monde. Et ça continue. En Belgique, il y a déjà une forte hausse des cas déclarés depuis début janvier. C'est inquiétant.

• Quels sont les symptômes? La rougeole est une maladie grave et très contagieuse. Elle se caractérise par l’apparition de fièvre, d’une toux, d’un rhume et d’une conjonctivite avec ensuite l’apparition de plaques rouges sur la peau. Les malades sont souvent très abattus.

• Quels sont les risques? Cette maladie virale peut causer des complications débilitantes, voire fatales, y compris l'encéphalite, la pneumonie et une perte de vision permanente. Le risque de décès et de complications est particulièrement élevé chez les nourrissons et chez les jeunes enfants qui souffrent de malnutrition ou dont le système immunitaire est affaibli.