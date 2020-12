La secrétaire d'État De Bleeker a commis une "infraction grave"

Sa faute? Avoir été "trop transparente", selon elle, dans sa publication d'un tableau détaillant les prix des vaccins anti-Covid-19. Le mal est fait (et grave), peste l'industrie.

À l'occasion d'une séance plénière marathon sur le budget de plus de 30 heures , de longs échanges se sont immiscés dans les discussions quant aux moyens prévus par le gouvernement pour ses achats de vaccins contre le coronavirus.

La secrétaire d'État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) a martelé que l'argent était bien provisionné. Avant d'aller un cran plus loin jeudi après-midi en publiant sur Twitter un tableau détaillant les prix exacts , par dose, vaccin par vaccin … en vue de soutenir sa position, alors que ceux-ci étaient jusqu'ici chasse (bien) gardé e en raison des intérêts économiques importants qu'ils recouvrent.

"Trop transparente"

Rappelée dans la soirée par la N-VA pour se justifier, la libérale flamande a reconnu avoir été "trop transparente" , avant de souligner que "rien n'est mis en péril" par sa communication, entre-temps supprimée . "J'étais en train de dormir quand on m'a rappelée. Comme la discussion se poursuivait, j'ai voulu trancher une bonne fois pour toutes ."

Le mal est fait

"Cette fuite constitue une infraction grave à la clause de confidentialité qui lie la Commission européenne et les entreprises concernées."

L'entreprise américaine a rapidement été suivie vendredi dans l'après-midi par pharma.be, l'association regroupant plus de 130 entreprises pharmaceutiques dans le pays, évoquant une "infraction grave" dans le chef de la libérale flamande. Et pour cause, cette confidentialité sur les prix - relative puisque certains montants avaient déjà fuité dans la presse internationale, a indiqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) -, "donne aux gouvernements la possibilité de négocier de meilleures remises", a affirmé la CEO de pharma.be, Caroline Van Ven.