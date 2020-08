La semaine de quatre jours a-t-elle un avenir?

En Belgique, une mesure temporaire de cet ordre existe déjà. Depuis le 1er juillet, les entreprises en difficulté peuvent en effet recourir à une réduction du temps de travail de leur personnel, combinée ou non à l'introduction d'une semaine de quatre jours . En vertu de cette mesure, limitée à un an, les travailleurs dont la durée de travail est réduite bénéficient d'une compensation salariale partielle , à charge de l'employeur.

Á court terme et dans un contexte de crise, une semaine de quatre jours, avec une perte salariale limitée, est donc envisageable. Mais qu'en est-il du long terme ? Le débat est ouvert...

"Irréaliste et impayable", c'est avec ces mots que les organisations patronales avaient accueilli, en 2018, une demande de la FGTB visant à inclure la limitation de la semaine de travail à 32 heures, sans perte de salaire, dans l'accord interprofessionnel. Deux ans plus tard, les positions des uns et des autres ne semblent pas avoir beaucoup évolué.