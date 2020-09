"La situation épidémiologique n'est pas comparable à celle de mars"

Les contaminations au coronavirus poursuivent leur hausse en Belgique, mais la mortalité reste stable. Faut-il s'inquiéter? La situation n'est pas comparable à celle de mars, insiste le professeur Coppieters.

L'épidémie de coronavirus reprend du poil de la bête en Belgique. Entre le 4 et le 10 septembre, le nombre moyen de contaminations quotidiennes a atteint 680,6 cas, soit une hausse de 42% par rapport à la semaine précédente.

D'après le porte-parole interfédéral, Yves Van Laethem, on est désormais "au seuil d'une deuxième vaguelette", qu'il convient de juguler au plus vite. De quoi s'inquiéter? On tente d'y voir plus clair.

Pour retrouver un nombre de contaminations identique à celui atteint ces derniers jours, il faut remonter au mois de mars, juste avant la flambée de l'épidémie. Attention toutefois, ne comparons pas des pommes et des poires.

"En mars, on ne captait au maximum que 5% des malades." Yves Coppieters Epidémiologiste ULB

"En mars, on ne captait au maximum que 5% des malades. Autrement dit, il fallait multiplier le nombre obtenu par 20 pour connaître le taux de transmission réel dans la population", explique l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB). "Aujourd'hui, on capte plus de 30% des cas positifs, donc il ne faut plus le multiplier que par 3 environ pour connaître le nombre réel de cas."

En résumé, on dispose d'une vue sur l'épidémie bien meilleure que par le passé. Pas de raison de crier excessivement au loup donc, mais il faut tout de même s'assurer de restabiliser les transmissions. "On ne peut pas se permettre une augmentation exponentielle trop longtemps", reconnaît Coppieters.

Hospitalisations et mortalité

Deuxième point d'attention: si la hausse des contaminations s'accélère en Belgique, celle des hospitalisations est modérée, tandis que la mortalité reste, elle, relativement stable.

Des éléments rassurants? Pas vraiment si l'on se fie à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée" sur le Vieux Continent, a estimé Hans Kluge, son directeur Europe.

"Ce n'est pas parce que les gens vont plus se faire hospitaliser, que la mortalité suivra d'office la même dynamique." Yves Coppieters Epidémiologiste

Pour Yves Coppieters, ces prédictions ne sont pas nécessairement fondées. "Les hospitalisations réaugmentent très fort en Espagne et en France, mais pas encore la mortalité", souligne-t-il. Élément d'explication: la prise en charge clinique des patients Covid serait aujourd'hui nettement meilleure qu'en mars. "Les protocoles thérapeutiques se sont affinés, on intube moins et on privilégie des traitements avec de l'hyperoxygénation", illustre l'épidémiologiste, qui observe aussi que les périodes d'hospitalisation sont devenues plus courtes.

"Ce n'est pas parce que les gens vont plus se faire hospitaliser, que la mortalité suivra d'office la même dynamique. Elle va augmenter certes, mais pas dans la même mesure", insiste-t-il.

Conseil national de sécurité

Dans ce contexte, qu'attendre du prochain Conseil national de sécurité (CNS)? Pour Yves Coppieters, l'enjeu reste avant tout de s'assurer du maintien des gestes barrières dans la vie privée comme publique.

"La bulle des 5 est tellement mal suivie qu'elle n'est pas optimale." Yves Coppieters Epidémiologiste

La bulle des 5 pourrait "être remise en question car elle est tellement mal suivie qu'elle n'est pas optimale", estime le professeur, qui juge par contre non nécessaire de revenir sur les mesures de réouverture progressive pour les événements en grands groupes.

D'après lui, les autorités doivent surtout se pencher sur la restructuration du testing. "On a désormais une bonne capacité de tests en nombres absolus, mais on est dépassé par des demandes de dépistage au moindre symptôme. C'est vraiment problématique!"

Une solution? La mise en place des centres de tri différenciés, un peu comme c'est le cas à Bruxelles, devrait être envisagée à l'échelle nationale. "Il en faut des express pour les cas à risque et d'autres pour les personnes moins prioritaires, de retour de zones rouges par exemple. Aujourd'hui, on traite de manière identique, en termes de délais de réponse, des gens qui ne sont pas du tout dans la même situation", insiste-t-il.

"Sans des tests rapides, notre première ligne risque d'être rapidement noyée." Yves Coppieters Epidémiologiste

Autre point important: la possibilité d'investir dans des tests rapides. "Notamment des tests salivaires pour poser des diagnostics et discrimer le Covid par rapport à d'autres virus. Sans ça, notre première ligne risque d'être rapidement noyée", prévient-il.