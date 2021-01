La situation s'améliore, mais la Belgique devrait rester sous cloche

Le baromètre fixant les conditions de (dé)confinement empêche pour l'heure tout relâchement. Et sans doute aurait-il permis de lutter plus efficacement contre la seconde vague.

Peu de suspense, peu d'espoir. Autant dire que le Comité de concertation de ce vendredi ne sera pas scruté comme d'autres ont pu l'être. C'est que le scénario est déjà partiellement écrit. Aucun assouplissement ne figure au programme, a déjà prévenu le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a). Conforté par le Premier, Alexander De Croo (Open Vld), qui, à défaut de perspectives encourageantes, ne veut pas non plus donner de faux espoirs à la population. Les mesures en place devraient être prolongées jusqu'au 22 février, soit la rentrée après le congé de Carnaval.

À vrai dire, cela n'a rien d'étonnant. Parce que si les chiffres monitorant l'épidémie progressent dans le bon sens, ils ne sont pas franchement réjouissants non plus. Ce jeudi, le nombre de cas détectés quotidiennement au cours de la semaine écoulée était de 1.620,4. En baisse, certes de 10%, mais tout comme le nombre de tests effectués, en recul de 12%. Ce qui fait que le taux de positivité a tendance à stagner autour des 7,1%. Autre stagnation, celle du taux de reproduction, à 0,88, soit pas si loin de la barrière fatidique de l'unité - qui, si elle est dépassée, indique que le virus regagne du terrain. Plus prometteur: les admissions à l'hôpital (en moyenne, 130,3 par jour sur la dernière semaine) poursuivent leur reflux (-16%).