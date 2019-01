La suédoise se ressoude pour déposer le jobsdeal au Parlement

Le MR, la N-VA, le CD&V et l'Open Vld se sont entendus pour déposer des propositions de loi qui exécutent le jobsdeal au Parlement.

Le MR, la N-VA, le CD&V et l'Open Vld sont tombés d'accord pour déposer au parlement des propositions de loi qui mettent en oeuvre le jobsdeal tant dans son volet fiscal que dans son volet social. C'est ce qu'ont annoncé les partis de l'ancienne majorité suédoise ce jeudi.

C'est toutefois sans la question de la dégressivité accrue des allocations de chômage. Elle doit être réglée par arrêté royal et ressort de ce fait de la compétence du gouvernement. Elle ne figure donc pas dans les propositions de loi. Selon le chef de groupe MR, David Clarinval, elle n'est pas non plus une condition de mise au vote des textes.