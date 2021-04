La taxe nucléaire à son plus bas niveau

La taxe nucléaire due par les propriétaires des centrales nucléaires de Doel et de Tihange est retombée à son plus bas niveau depuis son introduction. Cette année, le gouvernement fédéral percevra 72 millions d’euros.

Vendredi, le conseil des ministres a fixé le montant de la redevance nucléaire à payer par les propriétaires des centrales nucléaires belges . Electrabel et son actionnaire minoritaire Luminus devront payer chaque année 72 millions d’euros entre 2021 et 2023. La taxe nucléaire, appelée "contribution de répartition", est ainsi très inférieure au pic atteint il y a neuf ans, où elle s’élevait à 550 millions d’euros .

Deux raisons expliquent la baisse de la contribution nucléaire. Ces dernières années, en raison des nombreux problèmes techniques et interruptions pour travaux de maintenance, la disponibilité des centrales nucléaires a beaucoup baissé. Par conséquent, les revenus ainsi que la taxe ont également diminués. Par ailleurs, le gouvernement précédent a conclu un accord avec Electrabel et Luminus selon lequel seules les quatre centrales les plus anciennes sont désormais soumises à la contribution de répartition. Doel 1 et 2 et Tihange 1 ne doivent plus payer la taxe.