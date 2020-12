La transition,"épine dorsale" de la relance selon les syndicats...

Investir dans l'isolation des logements privés, finaliser le RER ou encore poursuivre la digitalisation des services publics, voici quelques initiatives que les syndicats espèrent retrouver dans le futur plan de relance.

Un peu plus de 5 milliards d'euros de subsides européens... Ce montant, la Belgique peut le revendiquer dans le cadre de sa relance. Afin de pouvoir bénéficier d'une première tranche de ces fonds en 2021, il ne faudra pas traîner: la Commission attend un "Plan belge pour la reprise et la résilience" (PRR) d'ici fin avril au plus tard.

Au cabinet du secrétaire d'État Thomas Dermine (PS), on y travaille d'arrache-pied. Structure fédérale oblige, l'exercice est complexe. Chaque entité doit remonter ses demandes, qu'il conviendra ensuite de synthétiser pour parvenir à élaborer un tout cohérent.

Mais ce tout cohérent, que devrait-il absolument contenir? Cette question, nous l'avons posée aux trois syndicats (CSC, FGTB et CGSLB) du pays. En préambule, tous s'entendent: il faudra mener de véritables politiques d'investissements, surtout pas d'austérité. Compte tenu des signaux envoyés jusqu'à présent, les représentants des travailleurs doivent être rassurés: d'Arlon à Zeebrugge, en passant par Bruxelles, on s'accorde en effet sur la nécessité d'investir.

Plus d'investissements, d'accord, mais pour quoi faire? "Notre boussole, c’est une transition juste et des pouvoirs publics qui, plutôt que de subventionner tous azimuts, indiquent un cap et des objectifs à atteindre. Selon nous, ils doivent certainement investir prioritairement dans l’isolation des bâtiments et la mobilité", commente la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska.

Dans un document commun de seize pages, les trois syndicats ont précisé leur vision. Les fonds européens "offrent une occasion unique de développer un plan de relance cohérent qui peut fournir le soutien financier nécessaire au développement de réformes et d'investissements à court, moyen et long terme", glissent-ils dès l'introduction. D'après eux, les mesures souhaitables doivent s'articuler autour de deux grands axes: d'une part la transition vers une économie durable et climatiquement neutre, de l'autre le renforcement de l'emploi et de la protection sociale. Que proposent-ils concrètement? Nous avons épinglé quelques-unes de leurs suggestions...

1. Rénovation des bâtiments résidentiels

L'accord du gouvernement De Croo ayant pour ambition de faire de la Belgique un pays durable, les syndicats estiment qu'il faut consacrer au moins 37% des fonds européens à des mesures visant à atteindre les objectifs climatiques. À ce titre, ils proposent d'affecter une part importante des moyens à l’amélioration de l’isolation des bâtiments. D'après eux, les investissements doivent se concentrer principalement sur le logement privé, étant donné que "les entreprises peuvent compter sur d’autres formes de soutien". Accorder des subventions directes aux sociétés de logement social, mais aussi octroyer des prêts à taux 0% pour la rénovation thermique des logements figurent parmi leurs suggestions.

Afin d'accompagner tous ces investissements, les trois organisations prônent en outre la mise sur pied d'une "banque publique au service de la transition écologique", mission qu'ils suggèrent de confier à Belfius.

2. Investir dans le réseau électrique

Au-delà de l'investissement annoncé dans l'éolien offshore, les syndicats insistent: des moyens sont nécessaires pour développer l’éolien terrestre et la production photovoltaïque. À l'heure où la sortie de l'atome est annoncée pour 2025, il n'est plus question de tergiverser, mais bien d'agir afin de "permettre la transition d’une production électrique centrée sur le nucléaire vers les énergies renouvelables".

Pour faire face à l’intermittence du renouvelable justement, ils plaident pour une amélioration de l’interconnexion du réseau belge avec les pays voisins, mais aussi pour le développement d'initiatives de stockage d'électricité.

3. Mesures pour la mobilité

Le RER bruxellois sera-t-il achevé grâce à des fonds de la relance? On peut se mettre à rêver... En tout cas, sa finalisation accélérée figure parmi les idées avancées dans cette vision commune. Dans le secteur ferroviaire, les syndicats proposent également d'anticiper les investissements prévus pour les gares, mais également d'actualiser le plan d'investissement pour le matériel roulant de la SNCB. Le transport de marchandises n'est pas en reste avec une suggestion de cofinancement d'un deuxième accès au port d'Anvers.

En ce qui concerne le transport de personnes, ce sont des investissements accrus dans les bornes de rechargement électrique, mais aussi pour le développement des pistes et autoroutes cyclables en Belgique qui sont recommandés.

Du côté des réformes, les syndicats avancent quelques idées: électrifier les voitures de société d'ici 2026, rendre l'indemnité vélo obligatoire ou encore instaurer des incitants fiscaux pour le transport ferroviaire ou fluvial de marchandises.

4. Rendre les soins de santé plus accessibles

"Malgré des mécanismes d’aide, l’accès aux soins de santé reste altéré par les problèmes financiers des personnes les plus précarisées. Actuellement, même le paiement faible conduit des personnes à reporter des soins pourtant urgents", estiment les syndicats. Ce constat posé, les trois organisations prônent des réformes d'ampleur afin de rendre les soins de première ligne plus accessibles. Abaisser le maximum à facturer (MAF) aux patients ou encore augmenter la couverture de l'assurance obligatoire en font partie.

Au-delà, CGSLB, FGTB et CSC demandent qu'un diagnostic des pénuries d'infrastructures de soins soit réalisé urgemment. En fonction de celui-ci, un plan d'investissement devra être développé. Leur message est clair: la santé ne doit plus être considérée comme "un élément de réduction des coûts".

5. Une économie digitale et inclusive

Ne pas rater le virage numérique, c'est l'une des obsessions des employeurs, mais aussi des syndicats. Dans leur vision, ceux-ci proposent plusieurs pistes pour investir les subsides de l'UE à cette fin. Décupler les moyens du Digital Belgium Skills Fund trône en bonne place parmi celles-ci. Chaque année, ce fonds sélectionne un nombre relativement limité de projets auxquels il octroie un soutien financier pour permettre à des jeunes et des adultes vulnérables d’acquérir des compétences numériques. Pour 2020, il disposait d'un budget de 5,8 millions. En vue de combler la fracture numérique, les syndicats proposent de porter ses moyens à 50 millions d'euros, "à titre temporaire ou définitif".

Mettre massivement à disposition des ordinateurs avec connexion internet dans les espaces publics, voilà un autre objectif ambitieux avancé dans leur vision.

Mettre massivement à disposition des ordinateurs avec connexion internet dans les espaces publics, voilà un autre objectif ambitieux avancé dans leur vision. Les fonds européens pourraient apporter l'appui nécessaire à l'achat de ce matériel, assurent les syndicats. Garantir une offre de formation universelle au numérique et poursuivre la digitalisation des pouvoirs publics constituent d'autres pistes.

En termes d'infrastructure numérique enfin, ils prônent des investissements en vue du déploiement de la fibre optique. Selon l’IBPT, seul 1% du nombre total de lignes fixes employait cette technologie pour accéder au haut débit en 2019, soulignent les organisations syndicales, qui plaident pour que les pouvoirs publics s'emparent sans attendre du dossier.

6. Une politique active du marché de l'emploi

Au-delà des réformes et investissements liés à la transition, les syndicats réclament une politique active du marché de l’emploi. Renforcer les compétences des actifs (Plan formations), favoriser l’emploi des jeunes (Garantie Jeunes), mais aussi encourager la conclusion de contrats stables sont des points qu'ils estiment nécessaires pour garantir l’emploi et le renforcer en vue d'atteindre l’objectif d’un taux d’emploi de 80% d’ici 2030.

"Le renforcement de la protection sociale pour tous devrait aussi être l'une des grandes priorités du plan de redressement pour les prochaines années. Il est essentiel que les inégalités existantes ne soient pas creusées davantage, mais au contraire, réduites", martèlent la FGTB, la CSC et la CGSLB. Pour y parvenir, elles demandent notamment un assouplissement des conditions d’admissibilité au chômage complet ou encore une meilleure protection pour les personnes qui travaillent sur base de contrats flexibles et atypiques, à l'instar des travailleurs des plateformes du web.